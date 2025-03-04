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陸人大會議明登場 今年可能也沒「總理記者會」

聯合報／ 記者陳政錄黃雅慧／北京即時報導
大陸全國人大4日上午召開預備會議。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大4日上午召開預備會議。記者陳政錄／攝影

大陸全國「兩會」開跑，十四屆全國人大三次會議新聞發布會4日中午召開，大會發言人婁勤儉宣布，這次大會將於3月5日上午召開，11日下午閉幕，會期7天，包括審議政府工作報告等議程，還將舉行三場記者會，回應外交、經濟、民生議題。根據當前發布內容，「總理記者會」可能連兩年缺席大陸全國兩會。

婁勤儉表示，這次大會議程共七項，第一項，審議政府工作報告；第二項，審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案。

第三項，審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案；第四項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案。

第五項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第六項，審議最高人民法院工作報告；第七項，審議最高人民檢察院工作報告。

婁勤儉說，會議期間將舉行三場記者會，請大陸國務院有關部門主要負責人分別就外交、經濟、民生主題回答記者的提問。每次全體會議前將安排「代表通道」，介紹履職情況，反映代表心聲；全體會議後將安排「部長通道」，解讀政策措施，回應社會關切。

他也表示，十四屆大陸全國人大實有代表2,929名，目前已有2,893名代表向大會報到。大會的各項準備工作已全部就緒。

去年，婁勤儉在十四屆大陸全國人大二次會議新聞發布會上宣布，如無特殊情況，全國人大後幾年不再舉行總理記者會。

按慣例，明日人大開幕式，大陸國務院總理李強將發表年度政府工作報告，設定全年經濟成長目標。

十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日中午在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日中午在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影

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