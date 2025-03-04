陸人大會議明登場 今年可能也沒「總理記者會」

大陸全國「兩會」開跑，十四屆全國人大三次會議新聞發布會4日中午召開，大會發言人婁勤儉宣布，這次大會將於3月5日上午召開，11日下午閉幕，會期7天，包括審議政府工作報告等議程，還將舉行三場記者會，回應外交、經濟、民生議題。根據當前發布內容，「總理記者會」可能連兩年缺席大陸全國兩會。

婁勤儉表示，這次大會議程共七項，第一項，審議政府工作報告；第二項，審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案。

第三項，審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案；第四項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案。

第五項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第六項，審議最高人民法院工作報告；第七項，審議最高人民檢察院工作報告。

婁勤儉說，會議期間將舉行三場記者會，請大陸國務院有關部門主要負責人分別就外交、經濟、民生主題回答記者的提問。每次全體會議前將安排「代表通道」，介紹履職情況，反映代表心聲；全體會議後將安排「部長通道」，解讀政策措施，回應社會關切。

他也表示，十四屆大陸全國人大實有代表2,929名，目前已有2,893名代表向大會報到。大會的各項準備工作已全部就緒。

去年，婁勤儉在十四屆大陸全國人大二次會議新聞發布會上宣布，如無特殊情況，全國人大後幾年不再舉行總理記者會。