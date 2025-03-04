中共台灣省全國人大代表：規劃邀台青參加兩會活動

大陸今年度全國兩會登場，據國台辦旗下《中國台灣網》報導，全國人大代表周琪3日受訪時表示，越來越多台灣同胞特別是台灣青年關注兩會，關注大陸「全過程人民民主」的發展。當前正規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加到一些活動中來，讓他們了解什麼是「中國式民主」。

根據大陸全國人民代表大會官網訊息，本屆「台灣省人大代表」共有13人，但除陳雲英，其餘都不是在台灣出生。官方資料顯示，周琪，1968年3月出生，台灣台南人，現任全國台聯第十一屆理事會副會長，遼寧省台聯會長。

周琪3日受訪時表示，「當前，越來越多的台灣同胞來到大陸這片熱土求學、創業、就業、生活，兩岸融合發展不斷深化。與此同時，中國式現代化也為兩岸交流合作提供了廣闊空間、帶來了巨大機遇。」

對於要如何更好地幫助台灣同胞融入中國式現代化發展大局、分享大陸發展機遇？周琪提出四個建議：首先要進一步落實落細惠及台胞政策措施，讓台胞在大陸有獲得感。

其次，台灣同胞要積極投入中國式現代化建設，通過產業升級促進融合發展，進而享受中國式現代化發展帶來的紅利；再次，大陸要進一步加強營商環境建設，保護、維護好台商的合法權益；最後，希望台灣青年多參與到兩岸文化、經濟等各方面交流中，以青年為紐帶促進兩岸進一步融合發展。

福建《東南網》則報導，對於民進黨政府限制DeepSeek等大陸科技產品，周琪說，「民進黨當局限制DeepSeek等人工智能成果入島，其實是通過一種『反智』的方式來『反中』，最終還是老百姓來承受損失。」

他認為，兩岸在科技領域需要交流，特別是台灣青年應該走到前面，多來大陸走走看看。大陸的產學研聯盟，包括科技創新的平台都可以提供給台灣青年，讓兩岸青年進行科技和文化方面的交流。

此外，今年是抗戰勝利80周年，周琪表示，「如果台灣青年不了解抗戰史，就等於割裂了自己與所屬文化的淵源，就失去了文化自信。」

周琪指出，在民進黨當局不斷設置交流障礙、推行「去中國化」教育的背景下，應該讓台灣青年多到大陸看看，去參觀近代史遺跡等，全面、準確地認識歷史。