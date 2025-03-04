中國人大即將開幕 會制訂怎樣的經濟目標？

（德國之聲中文網）按照議程安排，國務院總理李強將在3月5日的全國人大開幕式上宣讀政府工作報告，並發布2025年度的經濟增長目標。分析人士預計，今年的目標仍有可能維持在5%左右，與前兩年相同，但是低於2022年度的5.5%之目標。

鑑於中國仍未走出房地產危機，消費提振也見效緩慢，實現該目標將會面臨不小的困難。同時，美國總統特朗普掀起的新一輪貿易戰也是一個重大的不確定因素。就在2月，特朗普政府已經開始對中國產品加征10%的進口關稅；3月4日起，還會額外再加征10%。有鑑於此，國際貨幣基金組織已經將今年的中國經濟增長率預測值下調到4.6%。

不過，分析人士並不認為本次人大會議會宣布重大的經濟提振措施。德國維爾茨堡大學的中國問題專家阿佩爾曼教授(Björn Alpermann)就對德國之聲指出，一方面，全國人大會議通常並非是重大經濟計劃的發布場合，而是會表示貫徹和推進既有的計劃。“中共中央政治局在不久前的會議上剛剛強調了穩定。鑑於目前全球經濟的不確定性，穩定是第一位的。所以我預計中國政府會在保持穩定的基礎上繼續采取積極的經濟政策來支撐增長。”

阿佩爾曼同時也強調，鑑於房地產危機、通貨緊縮壓力等不利因素，要想實現5%的經濟增長，仍然需要政府出台更多的提振措施，但場合不一定會是全國人大會議。

刺激經濟讓位地緣政治？

就在2月28日，中國官媒新華社也發表社論，指出北京將優先考慮刺激國內市場需求以及促進科技創新。再早些時候，習近平還與阿裡巴巴創始人馬雲、華為CEO任正非等私營經濟界領袖進行會談。這也被各界解讀為北京接下去幾年將對私營企業采取更加友善的姿態，從而增進後者的創新能力。全國人大還計劃在會議期間審議一項法律草案，旨在為私營企業打造更加公平的商業環境。

墨卡托中國研究中心高級分析師君特(Jacob Gunter)則在2月27日的媒體吹風會上指出，相比促進科技創新等產業政策措施，北京中短期內不會真正投入足夠的資源去拉動消費。“習近平繼續在傳遞中國要和美西方進行長期鬥爭的信號，所以進行重大社會與經濟改革以讓消費者獲得更多資金的可能性很低。”君特認為，推動科技發展、軍事現代化等目標對北京而言更加重要，所以北京至多只會釋放出少許提振消費從而拉動經濟的信號，其目的只不過是防止消費者情緒跌落谷底。“北京的經濟發展目標不再是提升家庭收入、擴大中產階級，而是以地緣政治為導向。”

維爾茨堡大學的阿佩爾曼也持類似觀點。他認為，盡管近年來經濟形勢疲軟，北京依然將財政赤字控制在GDP的3%左右，這說明中國政府正把並非無限的資金“留一手”，以便在中美貿易戰極度惡化時再投入使用。不過，這位中國問題專家也警告指出，消費低迷、地方政府債務高企、金融體系不穩固等結構性問題依然會是中國經濟的長期挑戰。

微妙的外交信號

今年的全國人大會議上，中國高官就外交政策、尤其是就中美外交政策的表態也是外界關注的一個焦點。美國亞洲協會政策研究院(ASPI)的中國問題專家牛犇(Neil Thomas)和錢鏡在近期的一份報告中指出，習近平等主要領導人很有可能會利用參與人大分組會議時的發言來傳遞外交信號，就像兩年前習近平在和人大代表談話時提及華盛頓對中國“圍堵打壓”時的做法那樣。兩名專家在報告中還指出，北京今年2月對美國的首輪反制關稅也已經釋放出了意味深長的信號：既足夠克制，以表明仍然願意繼續談判；又足夠堅定，以表明准備好在迫不得已時升級沖突。

維爾茨堡大學的中國問題專家阿佩爾曼則預計，中國領導人會在今年兩會期間塑造自己的全球化貿易、開放世界秩序之捍衛者形象，以和特朗普治下的美國形成反差。他以近期美國與烏克蘭、歐洲頻頻摩擦為例指出，中國方面“現在肯定正密切觀察歐洲是否真的想要擺脫美國實現戰略自主，畢竟一個與盟友緊密合作的美國會對中國構成更大的挑戰，而一個疏離自由民主價值觀、奉行‘美國優先’的美國，則有利於強化中國的地緣政治地位。”

不過，阿佩爾曼並不認為北京領導人會利用全國人大會議來向歐洲伸出橄欖枝，“盡管當前地緣政治形勢下中國肯定會爭取歐洲的支持，但是全國人大會議並非這樣做的場合。”

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