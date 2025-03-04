大陸宣示長期向好趨勢不變

經濟日報／ 特派記者黃雅慧陳政錄／北京3日電

大陸全國政協十四屆三次會議今（4）日下午開幕，昨日舉行會前新聞發布會，政協發言人劉結一表示，當前中國經濟運行面臨困難和挑戰，消費需求不足等風險等待化解，但中國經濟韌性強，潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

劉結一表示，當前內外部環境發生深刻複雜變化，經濟全球化是不可逆轉的時代潮流。中國開放的大門只會愈開愈大，將持續完善高水平對外開放。

外界認為今年兩會關鍵字的新質生產力，劉結一表示，經濟議題歷來是全國政協履職的重點方向，發展新質生產力是推進高質量發展的內在要求和重要著力點。

劉結一並細數大陸相關科技成果：全球189家燈塔工廠，大陸占79家，其中近半數來自鋼鐵等傳產項目；此外，在未來產業上，人形機器人上春晚跳扭秧歌，無人機夜空放煙花，AI開源大模型等引發世界熱議，規上高技術製造業增加值增長8.9%，工業機器人裝機量占全球過半，強調發展新質生產力是全國政協諫言議政的重要著力點。

劉結一表示，政協委員組織政協委員和全國社科領域知名專家學者展開新質生產力理論，並將科研院所和企業意見，調研科技成果轉化、建設區域科創中心。

工業機器人

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