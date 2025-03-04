常住人口 陸中西部持續減少
中國大陸各省陸續發布人口主要數據，據統計數據，2024年中國人口向沿海已開發城市流動的主要趨勢不變，各省省內人口則持續向省會城市集聚。中西部省的常住人口下降。
第一財經報導，近期中國多個省市陸續發布2024年的人口資料，人口繼續向經濟蓬勃發展的城市聚集，其中浙江在2024年末的全省常住人口為6670萬人，與2023年末相比增43萬人。
報導引述浙江省城市科學研究會副理事長湯海孺認為，浙江以民營經濟為主導，涉及層面較廣，有利吸引勞動力。同時，浙江的區域經濟發展比較均衡，城鄉差別小，因此得以保持增長。
分析指出，在原本的發展基礎上，由雲深處科技、宇樹科技、深度求索（DeepSeek）、遊戲科學、群核科技、強腦科技組成的「杭州六小龍」再次將杭州的名號打響，也將成為接下來吸引人口流入重要因素。
由各省發布的報告可以發現，沿海以開發城市、省會城市擁有較強的吸引力，常住人口保持持續成長態勢。
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