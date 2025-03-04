聽新聞
0:00 / 0:00

美航艦再抵南韓 共軍黃海演習

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
美國卡爾文森號航空母艦已於二日駛抵韓國釜山海軍基地。（法新社）
美國卡爾文森號航空母艦已於二日駛抵韓國釜山海軍基地。（法新社）

美國海軍核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）二日駛抵南韓釜山海軍基地，這是川普政府一月上任後美國航艦首次抵達南韓，也是繼去年六月羅斯福號航艦後，美國航艦再度抵韓。

與此同時，大陸也於日前發布航行警告，二日十六時至十六日十六時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

路透報導，南韓海軍指出，美軍航艦來訪是美國「鋼鐵般堅定」承諾要擴大嚇阻力的一環，也是為了展示韓美軍事同盟對北韓的協防態勢。

隸屬美軍第一航艦打擊群（Carrier Strike Group 1）的卡爾文森號，此次與飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton）及飛彈驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）一同到訪釜山。

儘管一般認為，卡爾文森號此次行動主要應針對北韓，但美國航艦於此時抵達南韓仍引起北京方面關注。環球時報引述韓聯社報導稱，卡爾文森號預計將參加本月中旬在朝鮮半島近海舉行的韓美日海上聯合演習。

卡爾文森號自一九八二年開始服役，是美國第三艘尼米茲級航空母艦，搭載了F-35C隱形戰機、F/A-18戰機、E-2C預警機、MH-60S海上作戰直升機等八十多架飛機，船員五千五百餘名。

關於二日起在渤海海峽黃海北部部分海域執行的軍事任務，大陸方面對此並無進一步訊息，但整個航行警告時間基本涵蓋了本次大陸全國兩會期間，達兩周之久。

南韓 美國 美軍

延伸閱讀

中共中央軍委談共軍條令修訂：強化打仗增加處分

此作為籌碼！南韓提出優先為美方造船 尋求關稅豁免

中共兩會登場前 美國航艦卡爾文森號駛抵韓國釜山

南韓2月出口僅年增1%

相關新聞

關稅戰升溫 陸兩會揭幕…劉結一：擴大對外開放

美中新一輪關稅戰將開打，北京也揚言對美農產品反制，今年大陸全國政協發言人劉結一昨天在記者會上，雖未直接點名美國，但強調大...

兩會觀察／記者提問 拉攏南方無視歐美

大陸全國兩會（政協、人大會議）今起正式召開，昨按慣例由政協記者會打頭陣暖身，現場觀察，整場十二個提問中，歐美國家的主流外...

澳門兩岸座談會 罕見「紅綠互動」

立法院前院長王金平日前以視訊方式出席澳門舉行的兩岸學者交流活動，出席這場閉門座談的學者包含大陸學者、澳門學者及台灣學者，...

美航艦再抵南韓 共軍黃海演習

美國海軍核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）二日駛抵南韓釜山海軍基地，這是川普政府一月上任後美國航...

拚2030年登月 陸今年規畫2次載人太空任務

大陸載人航天工程辦公室昨表示，今年相關載人航天工程將扎實推進空間站（太空站）應用與發展、載人月球探測的兩大任務。今年規畫...

中國人大即將開幕 會制訂怎樣的經濟目標？

（德國之聲中文網）按照議程安排，國務院總理李強將在3月5日的全國人大開幕式上宣讀政府工作報告，並發布2025年度的經濟增長目標。分析人士預計，今年的目標仍有可能維持在5%左右，與前兩年相同，但是低於2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。