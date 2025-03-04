兩會揭幕…陸喊經濟全球化 堅持擴大對外開放

經濟日報／ 特派記者陳政錄黃雅慧／北京3日電
大陸全國政協發言人劉結一3日在記者會上，雖未直接點名美國，但強調大陸將一如既往地堅定支持和參與經濟全球化，堅持擴大對外開放。（特派記者黃雅慧／攝影）
大陸全國政協發言人劉結一3日在記者會上，雖未直接點名美國，但強調大陸將一如既往地堅定支持和參與經濟全球化，堅持擴大對外開放。（特派記者黃雅慧／攝影）

美中新一輪關稅戰將開打，北京也揚言對美農產品反制，大陸全國政協發言人劉結一昨（3）日在記者會上，雖未直接點名美國，但強調大陸將一如既往地堅定支持和參與經濟全球化，堅持擴大對外開放，聲稱要與世界各國一道共享機遇、共創繁榮，共同推動建構開放型世界經濟，頗有針對美國的意味。

大陸全國兩會（政協、人大會議）今天揭開序幕，全國政協會議下午開幕，全國政協主席王滬寧將於開幕式作政協常委會工作報告。

劉結一昨主持政協記者會，沒有美國媒體被點名提問，一名巴西媒體記者在陸方安排下，就經濟全球化面臨「挑戰和風險」，詢問大陸未來有何規畫。

陸政協發言人劉結一談話摘要
陸政協發言人劉結一談話摘要

劉結一回應稱，中國堅定站在歷史正確的一邊，開放的大門只會愈開愈大。又稱，大陸將持續完善高水準對外開放機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高品質共建「一帶一路」機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。大陸還將持續推動落實全球發展倡議，推動經濟全球化向著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

具體開放項目上，劉結一說，政協委員提出有序放寬醫療機構外商投資准入限制；擴大電信增值業務對外開放試點等建議，已被大陸相關部門採納，轉化為具體政策措施。

今年大陸兩會在中美貿易戰升溫之際登場，香港《經濟日報》指出，北京如何穩經濟、應對外部挑戰，將成為今年兩會的核心看點。按慣例，大陸國務院總理李強將在5日人大開幕式上宣布今年經濟成長目標。有學者預計今年目標可能訂在5%左右。

兩岸關係方面，今年李強的政府工作報告中，有關台灣的表述是否有變，也是外界關注的焦點。而中共總書記習近平稍早前主持政治局集體學習時，強調國家安全優先，「安全」正成為北京政策制定的關鍵詞。

北京 美國

延伸閱讀

總結去年陸全國政協工作 劉結一：凝心聚力畫好最大同心圓

大陸兩會前夕「全國政協」領跑 今年會期6天、3月10日閉幕

兩會登場民營經濟成焦點 學者：政企關係不會有變化

大陸全國兩會開跑 今下午政協記者會劉結一主持

相關新聞

關稅戰升溫 陸兩會揭幕…劉結一：擴大對外開放

美中新一輪關稅戰將開打，北京也揚言對美農產品反制，今年大陸全國政協發言人劉結一昨天在記者會上，雖未直接點名美國，但強調大...

兩會觀察／記者提問 拉攏南方無視歐美

大陸全國兩會（政協、人大會議）今起正式召開，昨按慣例由政協記者會打頭陣暖身，現場觀察，整場十二個提問中，歐美國家的主流外...

澳門兩岸座談會 罕見「紅綠互動」

立法院前院長王金平日前以視訊方式出席澳門舉行的兩岸學者交流活動，出席這場閉門座談的學者包含大陸學者、澳門學者及台灣學者，...

美航艦再抵南韓 共軍黃海演習

美國海軍核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）二日駛抵南韓釜山海軍基地，這是川普政府一月上任後美國航...

拚2030年登月 陸今年規畫2次載人太空任務

大陸載人航天工程辦公室昨表示，今年相關載人航天工程將扎實推進空間站（太空站）應用與發展、載人月球探測的兩大任務。今年規畫...

中國人大即將開幕 會制訂怎樣的經濟目標？

（德國之聲中文網）按照議程安排，國務院總理李強將在3月5日的全國人大開幕式上宣讀政府工作報告，並發布2025年度的經濟增長目標。分析人士預計，今年的目標仍有可能維持在5%左右，與前兩年相同，但是低於2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。