拚2030年登月 陸今年規畫2次載人太空任務

大陸載人航天工程辦公室昨表示，今年相關載人航天工程將扎實推進空間站（太空站）應用與發展、載人月球探測的兩大任務。今年規畫了兩次載人飛行任務和一次貨運飛船（太空船）補給任務，執行兩次載人飛行任務的太空人已選定，正開展相關訓練。

央視報導，太空站建成以來，先後完成四次載人飛行、三次貨運補給、四次飛船返回任務，五個太空人乘組、十五人次在軌長期駐留，累計進行了十一次太空人出艙和多次應用載荷出艙，並開展多次艙外維修任務，刷新太空人單次出艙活動時長的世界紀錄。同時，亦完成包括兩名港澳載荷專家的第四批預備太空人選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研製、「中國空間站科學研究與應用進展報告」發布等工作。

先前大陸表示擬選拔訓練巴基斯坦的太空人，成為外籍太空人參與太空站飛行任務的第一步。日前大陸載人航天工程辦公室已與巴基斯坦「太空與高層大氣研究委員會」在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德簽署合作協議。

報導提到，陸、巴雙方將以一年時間完成選拔，巴基斯坦太空人將在大陸接受全方位系統訓練，並根據太空站的飛行任務規畫安排，未來幾年內擇機安排雙方太空人一起進入太空站執行短期飛行任務。

大陸先前已設定「二○三○年前實現中國人首次登陸月球」目標，報導指，載人月球探測工程登月階段任務，各項工作按計畫穩步推進。

上述內容包含長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇太空衣、探索載人月球車等主要飛行產品處於初樣研製階段，已取得階段性進展；文昌發射場登月任務相關測試發射設施設備，正有序開展研製建設；測控通訊、著陸場等地面系統已完成總體方案。