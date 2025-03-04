澳門兩岸座談會 罕見「紅綠互動」

立法院前院長王金平日前以視訊方式出席澳門舉行的兩岸學者交流活動，出席這場閉門座談的學者包含大陸學者、澳門學者及台灣學者，台灣綠營學者也有出席，形成近年來罕見的紅綠互動。

王金平繼去年十一月前往大陸祭祖並會晤國台辦主任宋濤，去年十二月召開「中道和平聯盟」成立大會後，持續在兩岸往來上扮演一定角色。

據本報掌握，此次交流團於二月廿七日抵達澳門，三月一日返台，王金平作為嘉賓，以視訊方式參與並致詞。各方學者交流的議題聚焦在兩岸關係、美中關係和美台關係上。

此次研討會名稱為「川普『回鍋』後的兩岸關係前景：僵局和破局」，主辦方為澳門區域與戰略研究中心、澳門民眾願景協會。

出席活動的台灣專家學者有耿榮水、湯紹成、蔡增家、林廷輝、王智盛、張競等人；陸方專家學者則有王建偉、信強、頓世新、李鵬、黃繼朝、郭擁軍等人。從名單上來看，出席學者不乏綠營學者與大陸體制內學者、甚至是退休官員，堪稱是一次罕見的紅綠互動。此外還有澳門學者、少數海外學者出席。

知情人士向本報表示，王金平在活動中所談論的，「都是王原本的立場」。

王金平去年十一月曾前往大陸祭祖，並於十一月十八日與國台辦主任宋濤會晤，當時王金平發表長篇兩岸論述，還引述海協會前會長汪道涵的話，拋出「兩岸之道，唯和與合」。王強調兩岸都是中華民族的子孫，戰爭與和平、隔絕與交流，完全在於執政者的「善用其心」。當時王金平開場白全程都未提到「九二共識」，反而在最後提出「兩岸共識」。宋濤還在隔天陪同王金平前去武夷山參觀朱熹園。

王金平去年十二月於「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會表示，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實狀態，但不否定歷史情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

針對王金平的論述，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾於記者會回應指，兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，大陸願在堅持一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣各黨派團體和人士進行交流往來對話溝通，聽取各界發展兩岸關係的意見和建議。