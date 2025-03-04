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兩會觀察／記者提問 拉攏南方無視歐美

聯合報／ 本報記者陳政錄黃雅慧
全國政協十四屆三次會議新聞發佈會在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。圖為大會新聞發言人劉結一為巴西勞動者電視台記者的中文點讚。 （中新社）
全國政協十四屆三次會議新聞發佈會在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。圖為大會新聞發言人劉結一為巴西勞動者電視台記者的中文點讚。 （中新社）

大陸全國兩會（政協、人大會議）今起正式召開，昨按慣例由政協記者會打頭陣暖身，現場觀察，整場十二個提問中，歐美國家的主流外媒罕見都未被點名，而是由南美、非洲媒體記者獲得寶貴的提問機會，顯示「全球南方」國家記者的聲量和參與度正在提升。這與近年國際地緣政治競爭下，北京加強與南方盟友關係的對外政策不謀而合。

據新華社先前發布，本次兩會共有三千名中外記者報名採訪，其中，港澳台記者和外國記者一千多名，報名數量比去年增加。

事實上，隨著「一帶一路」峰會、中非合作論壇等陸方主導的國際會議頻繁在北京舉辦，近年在大陸的國際會議場合，來自「全球南方」國家記者面孔遽增已成為常態，其中不少是受邀專程前來參會，而非常駐大陸採訪。

以昨日下午三時召開的政協記者會為例，開放進場前，大陸本地媒體和境外駐陸媒體，提前於人民大會堂正門外排隊等待，以「占得先機」，但在接近下午二時左右，一輛滿載非洲、拉美臉孔記者的大巴士逕直駛入停車場，中途插入排隊人龍，取得入場優先權。會後，他們也在陸方涉外部門的安排下，統一離開。

對比南方國家記者的聲量和參與度提升，歐美國家主流外媒及日韓媒體的出鏡率正在減少，例如昨日政協記者會僅有的兩個外媒提問機會，分別交給巴西勞工電視台提問有關「經濟全球化」，及衣索比亞芳納廣播公司提問關於「政協對外交往」的問題。

二○二三年政協記者會上，外媒由美國國際市場新聞社、新加坡聯合早報、日本共同社代表提問，還安排港媒中評社提問兩岸問題；二○二四年，美國國際市場新聞社再次獲得提問機會，另一家提問的外媒則變成了巴基斯坦聯合通訊社。而近年的幾次記者會，台媒都未獲得提問機會。

見微知著，一場記者會的提問安排，也反映了當前北京對外政策的側重和走向。

北京 美國 記者會

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