關稅戰升溫 陸兩會揭幕…劉結一：擴大對外開放

美中新一輪關稅戰將開打，北京也揚言對美農產品反制，今年大陸全國政協發言人劉結一昨天在記者會上，雖未直接點名美國，但強調大陸將一如既往地堅定支持和參與經濟全球化，堅持擴大對外開放，聲稱要與世界各國一道共享機遇、共創繁榮，共同推動建構開放型世界經濟，頗有針對美國的意味。

一年一度的大陸全國兩會（政協、人大會議）隨著昨天政協記者會舉行揭開序幕，今年全國政協會議將於今天下午開幕，十日閉幕。大陸全國政協主席王滬寧將於開幕式作政協常委會工作報告。

劉結一昨主持政協記者會，沒有美國媒體被點名提問，一名巴西媒體記者在陸方安排下，就經濟全球化面臨「挑戰和風險」，詢問大陸未來有何規畫。

劉結一回應，中國堅定站在歷史正確的一邊，開放的大門只會愈開愈大。又稱，大陸將持續完善高水準對外開放機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高品質共建「一帶一路」機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。大陸還將持續推動落實全球發展倡議，推動經濟全球化向著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

具體開放項目上，劉結一說，政協委員提出有序放寬醫療機構外商投資准入限制；擴大電信增值業務對外開放試點等建議，已轉化為具體政策措施。

今年大陸兩會在中美貿易戰升溫之際登場，香港經濟日報指出，北京如何穩經濟、應對外部挑戰，將成為今年兩會的核心看點。按慣例，大陸國務院總理李強將在五日人大開幕式上宣布今年經濟成長目標。有學者預計今年目標可能訂在百分之五左右。

兩岸關係方面，今年李強的政府工作報告中，有關台灣的表述是否有變，也是外界關注焦點。而中共總書記習近平稍早前主持政治局集體學習時，強調國家安全優先，「安全」正成為北京政策制定的關鍵詞。