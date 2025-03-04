北京瞭望／兩會基調…浮現「備戰」兩個字

大陸人大、政協「兩會」拉開帷幕，在這一年一度的全國政治節慶中，雖然再度熱點紛呈，但摸索當局籌備思路，判讀核心智庫進策，會發現不論是「第一熱點」、「第一任務」，還是「第一變量」，都透出今次北京兩會隱伏基調，是應對外部衝擊，這些衝擊表現為已點燃的貿易戰、科技戰，和未現形的金融戰等，是以隱伏基調也可稱為「備戰」。

剖析今次北京兩會的三個「第一熱點」，就是會前持續升溫的民營企業熱。今次北京人大會議前中共以最高規格召開的座談會，就是民營企業座談會。多數省級地方還召開地方相關會議，為這個座談會加油。直到兩會進入倒數計時造勢之際，一篇以「我是一貫支持民營企業的」為題，講習近平如何關心民營企業的長文，以「記實」體裁發出，隨之各種言論、各種表態轟然而起，勢必將民營企業題材炒成北京兩會「第一熱點」。

但很多人都在猜測，這個「第一熱點」來因何在。有人認為是經濟下行，出台好多政策都沒奏效，現在要進一步依靠民營企業了；又有人認為中國今天的問題，不只是經濟問題，更是社會問題，也即經濟滑坡帶來的最大問題，不是地產崩塌、金融機構爆雷，而是就是失業大軍的成千上萬，特別是青年失業人數以千萬計、農民工無工可打成億計，而民營企業化解就業難題的主力軍；還有官方說法，民營企業占中國企業總數的92%以上，現在把民營企業抬到前所未有的政治高位，意在解決企業發展的痛點和難點，所謂中央和領導人關心民企等等。

這些說法自成一理，但另一種解讀，來自早前下達中美貿易戰應對課題後，其中一份智庫進策，回顧2018年中美貿易戰，說當時對中國殺傷力最大的，主要在民營企業，還有具體的數據，有占絕對比例的製造業、進出口業民營企業倒閉，而那次民營企業垮塌，是今次貿易戰最值得總結的經驗。今次全面抬升民營企業政治地位，將其催熟為最大的熱點，看來主要用意在於應對外部環境的劇變。用一段官媒署名文章的話，是「在當前世界經濟復甦乏力、貿易保護主義加劇、未來不確定性增加的背景下，中國民營經濟的高質量發展，對中國經濟乃至世界經濟的穩定增長，起到了相當重要的作用。」

再看「第一任務」，也即已由中央經濟工作會議確定，將由今次人大會議蓋章，將擴大內需、提振消費確定為今年第一工作任務。過去理解擴大內需、提振消費，主要是在最重視實體經濟，重視投資和重視外貿進出口的同時，國內經濟的一個努力方向，今次是完全不同的背景，即將擴大內需定位應對外部衝擊的有效途徑。

中共官方多個會議近期都強調，中國人口的超大規模消費市場來說，是穩定經濟的最大依託，內需是拉動經濟增長的主動力和穩定錨，現在要是應對外部環境劇變，擴大內需是重要的政策。

智庫方面的進策，提出擴大國內需求有利於化解外部衝擊和外需下降帶來的影響。當前全球經濟乏力，貿易保護主義成了主流，所謂單邊主義和地緣政治衝突交織，加大了全球經濟和中國經濟的不確定性。實施擴大內需戰略，正是在這一背景下中國應對變局，拿回主動權的主要途徑。

最後看所謂「第一變量」，這是一種新提法，即將科技創新稱為中國經濟一個關鍵變量。進一步的說法，即中國將在戰略性新興產業上不斷求新，打造差異化競爭優勢。戰略性新興產業打造成中國培育發展新動能、打造發展新優勢的關鍵領域，中國經濟就不僅可能收復垮塌的失地，還有可能重新回到高速增長的軌道。

前面提到重視民營企業，其中一個思路，也是要在人工智能、新能源、高端製造等領域，所謂大膽投資、大量投資、長期投資，希望這樣一來，就可為中國經濟注入新的增長動能。

近期中共領導人數度強調，「要堅定不移辦好自己的事」，其中一個要自己來辦的事，就是對戰略性新興產業不斷求新，打造差異化競爭優勢，將戰略性新興產業是中國培育發展新動能、打造發展新優勢的關鍵領域。