將出席陸全國人大…「台灣省代表團」名單曝！顏珂：竭力解決鄉親所盼所想

大陸全國「兩會」召開前夕，大陸全國台聯3日晚間發布日前召開「聽取台胞代表人士意見建議座談會」的內容。會上，大陸全國台聯邀請「台胞代表」，就兩岸關係發展等議題交流，接著，將出席兩會的大陸全國人大「台灣省代表」顏珂說，對大家提出的良好建議將認真梳理、持續關注、及時反映，「竭盡全力解決台灣鄉親的所思、所盼、所想。」

大陸全國台聯全名為「中華全國台灣同胞聯誼會」，其成員主要為居住於中國大陸的台灣籍人士，多為1945年國民政府遷台後，從台灣到大陸生活的台灣人後代，也被稱為台二代、台三代。

據大陸全國台聯微信公眾號「台胞之家」3月3日發布訊息，2月20日下午，大陸全國台聯組織召開全國兩會前聽取台胞代表人士意見建議座談會。往年，台聯在座談會後幾日就會發布消息，此次時隔近兩周才發布屬罕見。

座談會上，參會的「台胞代表」分別圍繞兩岸關係發展、兩岸融合發展示範區的政策措施落實、進一步加強兩岸經濟交流合作、增進台灣「首來族」參訪體驗、發揮新媒體促進兩岸同胞心靈契合的積極作用等議題進行交流。

據大陸全國台聯發布，優化營商環境、維護台商台企合法權益是加強兩岸經貿合作、助力台企穩定發展之關鍵，是與會台胞的共識，有台商提到，望進一步擴大開放，完善營商法治環境。

還有台胞建議，借助科技力量助力台灣「首來族」快速認識大陸，在現有台胞服務引入DeepSeek等AI技術，希望兩岸加強影視合作，豐富兩岸青年交流方式，跟進一步完善台商投資保護，加大新媒體平台合作，建設台胞政務服務中心，推廣福建海峽兩岸融合發展示範區成功經驗等。

對於建議，大陸全國人大常委會委員、華僑委副主任委員、全國台聯副會長顏珂表示，全國兩會前召開座談會聽取台胞意見建議是全國台聯的工作傳統。長期以來，「台灣省全國人大代表、全國政協台聯界委員」始終以親情鄉情為紐帶，致力於增進廣大台胞福祉，幫助台灣鄉親更好融入祖國大陸新發展格局。

她說，對大家提出的良好建議，我們將認真梳理、持續關注、及時反映，竭盡全力解決台灣鄉親的所思、所盼、所想。

這場座談會，有近20位常住京津冀地區台商台青代表參加，除即將參加兩會的大陸全國人大「台灣省代表」顏珂外，還有也將參加兩會的大陸全國政協委員楊毅周、陳小艷出席。

每年，大陸全國兩會都有出現所謂的「台灣省全國人大代表、全國政協台聯界委員」，今年在全國人大代表部分，同樣也有所謂「台灣省代表團」，根據官方名單，共十三人，李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。每年兩會期間，「台灣省代表團」也都會舉行團組會議，就台灣議題表態。

其中，顏珂是祖籍高雄的「台灣二代」，國籍為「中國」，曾長期在廣東工作；另，唯一出生台灣的陳雲英，是早年從金門泅水至廈門的大陸經濟學家林毅夫的妻子。