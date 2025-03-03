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中共中央軍委談共軍條令修訂：強化打仗增加處分

中央社／ 台北3日電
共軍示意圖。（新華社）
共軍示意圖。（新華社）

針對中共中央軍委主席習近平2月間簽署的共軍新修訂3項條令中，就備戰打仗等方面作出新規範，中央軍委訓練管理部主管今天說，這次修訂著眼強化「練兵打仗思想」，重點優化戰時獎懲制度，增加違抗命令、訓練與實戰要求脫節等情況的處分。

中國官媒2月21日報導，習近平簽署命令，發布新修訂的中共解放軍「內務條令」、「紀律條令」、「隊列條令」（統稱「共同條令」），自4月1日起實施。解放軍報今天報導，中央軍委訓練管理部主管以「答記者問」名義，就上述3項新修訂條令的內容作上述表示。

這名主管說，上一代共同條令在深化國防和軍隊改革進程中，在2018年4月發布試行。如今為「適應新的形勢任務要求」，中央軍委決定修訂共同條令。

他指出，共同條令的修訂包括4方面戰略考量：一、貫徹「習近平強軍思想」，始終保持「正確方向的政治需要」；二、聚焦「備戰打仗」，實現「建軍一百年奮鬥目標」的使命需要；三、適應改革重塑，融合貫通政策制度改革成果的形勢需要；四、應對「新情況新問題」，推進管理理念方式創新的時代需要。

這名主管針對備戰打仗方面的條文修訂說，習近平指「軍隊是要準備打仗的」。堅持把「戰鬥力標準」貫徹到軍隊各項建設和工作中，是中央軍委始終把握的「根本性全局性問題」。

他又說，共同條令作為中國軍隊建設的基本法規，這次修訂著眼強化各級「當兵打仗、帶兵打仗、練兵打仗」思想，充實完善具體措施，對相關內容進行了重點規範。

這名主管針對共同條令中，「紀律條令」對備戰打仗方面的修訂說，修訂重點是優化戰時獎懲制度，細化戰時功勳榮譽表彰項目、條件和權限；充實完善堅守戰位、密切協同、積極維護戰場秩序等作戰紀律內容，常備不懈、實戰實訓等戰備訓練紀律內容。

同時還增加不聽指揮、違抗命令、自行其是、脫離戰位和謀戰不深、備戰不實、訓練與實戰要求脫節等處分情形；並對戰時實施處分的權限和流程作出規範。

中共 主管 共軍 命令 習近平 解放軍

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