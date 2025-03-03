港澳人士在台居留制度受矚 外界呼籲檢討…陸委會：審慎研議

港澳居民在台居留、定居制度近期受到廣泛關注，甚至有傳出可能新增居留模式。陸委會表示，因所涉層面廣泛，仍在整體評估。會在維護國家安全的前提及衡量人道考量、整體國家資源下審慎研議。

根據香港澳門關係條例（港澳條例）規定，港澳人士滿足特定條件即可申請在台居留、定居，其中部分限制較其他國家人民寬鬆。然而在香港國安法通過後，較為寬鬆的限制也引起中國大陸藉此「洗人口」的擔憂，因此有些人呼籲應檢討港澳人士在台居留、定居相關規定。

陸委會今天以書面回覆中央社時表示，近年因港澳情勢變化快速，各界屢有檢討港澳居民居留定居制度的建議。

針對相關意見，陸委會說明，因所涉層面廣泛，政府尚在整體評估，會在維護國家安全前提及衡量人道考量、整體國家資源下審慎研議，並與各界充分諮詢與溝通，凝聚社會最大共識後，再行推動。