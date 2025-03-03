總結去年陸全國政協工作 劉結一：凝心聚力畫好最大同心圓

大陸全國「兩會」（政協、人大）於明、後天起召開，今天下午舉辦全國政協會前記者會。總結去年工作，政協大會新聞發言人劉結一提到，「凝心聚力畫好最大同心圓」，堅持大團結大聯合，做好民族、宗教、「港澳台僑」方面增進團結工作，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。

去年是大陸政協成立七十五周年，當時中共總書記習近平曾出席慶祝大會並發表講話。在今天的記者會上，就去年工作成果，劉結一說，一年來，全國政協堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，聚焦推進「中國式現代化」目標任務，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，推動各項履職工作不斷深化。

他提到，一是堅持中國共產黨對人民政協的全面領導；二是緊扣黨和國家（中共、中國大陸）中心任務履職建言；三是凝心聚力畫好最大同心圓；四是以改革創新精神推進政協自身建設。

就凝心聚力畫好最大同心圓，劉結一說，堅持大團結大聯合，做好民族、宗教、港澳台僑方面增進團結工作，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。

他還提到，統籌展開公共外交、民間外交、智庫外交，促進中外友好往來和交流合作，講好中國故事、中國人民民主故事等。

劉結一表示，明天，大陸全國政協主席王滬寧將作全國政協常委會工作報告，歡迎大家關注。

據會上發布，今年十四屆大陸全國政協第三次會議將於4日下午登場，3月10日上午閉幕，會期與去年相同，都是6天。按慣例，政協閉幕隔日即人大閉幕，因此，今年大陸全國「兩會」會期總共約7天。