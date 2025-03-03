大陸兩會在貿易戰升溫之際登場 港媒分析3看點：穩增長、中美、國安

在中美貿易戰升溫之際，大陸今年兩會將於明日登場，中國如何穩經濟、應對外部挑戰，將成為今年「兩會」的核心看點。

據香港經濟日報報導稱，稍早前召開的中央政治局會議討論了即將在全國人大開幕式上宣讀的《政府工作報告》稿件。會議強調，今年是「十四五」規劃的收官之年，必須高質量完成既定目標任務，為即將開啟的「十五五」規劃奠定基礎。會議重申，堅持「穩中求進」總基調，進一步全面深化改革開放，擴大高水平對外開放，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好。

按照慣例，大陸國務院總理李強將在人大開幕式上宣布2025年中國經濟增長目標。有學者預計今年經濟增長目標定在5%，重點擴大內需及推動出口供應。

外長記者會預料也將是今年兩會重頭戲之一，而中美關係顯然將是重中之重。美媒引述學者分析，外界或許有機會在兩會期間的各項議題中，解讀出中國將如何應對中美貿易爭端升級。但比起關稅問題，中國政府更擔憂的是川普政府是否可能會推動「聯俄抗中」。

另，今年李強的政府工作報告中，有關台灣的表述部分是否有變也是外界關注的焦點之一。

中共總書記習近平稍早前主持政治局集體學習時，進一步強調「國家安全」優先，明確指出「捍衛國家政治安全」是平安中國建設的核心任務。他表示，要堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，並提出「發展是硬道理，安全也是硬道理」的治理思維。

近年來，相較於中國改革開放時期強調「市場」與「發展」，「安全」正成為中國政府政策制定中的關鍵詞。據《日經亞洲》統計，去年「兩會」期間，國務院總理李強的政府工作報告中提到「安全」29次，「風險」24次，均高於往年，凸顯政府對社會與經濟穩定的重視。