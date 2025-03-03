獨／王金平視訊參加澳門研討會！兩岸三地學者閉門座談 知情人：都是王原本立場

前立法院長王金平，暨去年11月前往大陸祭祖並會晤國台辦主任宋濤、去年12月召開中道和平聯盟成立大會後，持續在兩岸關係上「發力」。本報掌握，王金平日前以視訊方式出席在澳門舉行的兩岸學者交流活動，出席閉門座談的學者包含大陸學者、澳門學者以及台灣學者，數位台灣綠營學者也有出席。

據本報掌握，此次交流團係2月27日抵達澳門、3月1日返台，王金平作為嘉賓，則以視訊參加，並發表致詞。各方學者交流的議題聚焦在兩岸關係、美中關係、美台關係上。

此次研討會名稱為「川普『回鍋』後的兩岸關係前景：僵局和破局」，主辦方為澳門區域與戰略研究中心、澳門民眾願景協會。

據悉，出席活動的台方專家學者有耿榮水、湯紹成、蔡增家、林廷輝、王智盛、張競等人；陸方專家學者則有王建偉、信強、頓世新、李鵬、黃繼朝、郭擁軍等人。從名單上來看，兩岸出席學者不乏綠營學者與大陸體制內學者、甚至是退休官員，堪稱是一次罕見的紅綠互動。此外還有澳門學者、少數海外學者出席。

知情人士向本報表示，王金平在活動中所談論的，「都是王原本的立場」。

王金平去年11月曾前往大陸祭祖，並於11月18日跟大陸國台辦主任宋濤會晤，當時王金平罕見長篇幅論述兩岸關係，還引述前海協會長汪道涵的話，拋出「兩岸之道，唯和與合」。王強調兩岸都是中華民族的子孫，戰爭與和平、隔絕與交流完全在於執政者的「善用其心」。值得注意的是，當時王金平開場白全程都未講「九二共識」，反而在最後提出「兩岸共識」。而隨後宋濤還在隔天陪同王金平前去武夷山參觀朱熹園。

王金平去年12月於「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟表示，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。他並且說九二共識已經被民進黨政府否定，再提還有什麼用。

對於王金平的論述，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾於記者會回應指，「兩岸同屬一個中國的歷史經緯，清楚法理事實，兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，我們願意在堅持一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣各黨派團體和人士開始進行交流往來對話溝通，聽取各界發展兩岸關係的意見和建議，反對台獨分裂，深化兩岸融合發展，共同致力於國家統一民族復興」。