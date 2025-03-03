大陸「風向球」兩會在即 業界人士分析：將聚焦反內捲、刺激消費等議題

中國全國兩會將舉行，分析指出，「內捲式競爭」對經濟與營商環境有不利影響，在支持民企、穩發展的號召下，今年兩會可能將進一步尋找破解「內捲式競爭」的方式。此外，包含人工智慧、提升消費等也將會焦點議題。

2025年中國全國政協會議及全國人大會議「兩會」將先後於3月4日及5日登場，由於兩會也被視作是中國政治的風向球及經濟的晴雨表，因此會中議題也成為外界關注的焦點。

據官媒新華社主辦的經濟參考報，多位業界人士點出「反內捲」、「刺激消費」、「支持民企」等議題將會是今年兩會的焦點議題。

日前，中國市場監管總局召開公平競爭座談會，與7家企業有關負責人討論「整治內捲式競爭」。分析指出，隨著中共中央經濟工作會議提出了綜合整治內捲式競爭，規範地方政府和企業行為後，尋找破解「內捲式競爭」的方式，將是今年兩會的焦點之一。

中國國際經濟交流中心科研信息部副部長劉向東分析，整治內捲式競爭，需要引導行業和企業擺脫以低價、低品質、低成本獲取市場的手段，轉向以科技創新引領的高品質、差異化的良性競爭。

賽迪研究院新型工業化研究所研究室主任陳全思指出，綜合整治內捲式競爭是轉變經濟成長方式、創新生產力發展路徑的重要舉措，重點是規範地方政府發展經濟、扶持企業的政策舉措，要加強對行政壟斷行為的監管執法力道，嚴格執行公平競爭審查制度。

此外，在中共總書記習近平強調「支持民企」的背景之下，業界人士認為，「民營經濟」也將成為今年全國兩會的焦點之一。

在刺激消費方面，業界人士分析，財稅政策支持消費品以舊換新的力道有望提升，預計超長期特別國債中將安排更多資金，加大擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新，「在增強消費能力、提升消費意願上下工夫」。

受到DeepSeek鼓舞，中國人工智慧（AI）的發展再次受到關注。分析稱，兩會期間「人工智慧+」有望繼續成為熱門話題。中國工業互聯網研究院智慧化研究所副所長顧維璽分析，進行「人工智慧+」行動可加速人工智慧技術供給和需求媒合，銜接技術創新、應用創新和成果轉化各環節，打通從實驗室到產業的「最後一公里」。