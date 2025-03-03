日艦通過台海 陸專家：日本投機心理的展現

日本媒體3月1日披露，日本海上自衛隊導彈驅逐艦「秋月」號2月上旬獨自通過台灣海峽。大陸官方尚未就此回應，大陸軍事評論員則稱這是日本投機心理的展現。

日本共同社1日報導此事，這是自2024年9月25日以來，日本海上自衛隊艦艇再次通過台灣海峽。與去年不同的是，當時是日本海上自衛隊艦艇「漣」號同澳洲及紐西蘭的艦艇一起通過台灣海峽並高調炒作。當時大陸外交部發言人林劍回應道：「台灣問題事關中國的主權和領土完整，事關中日關係的政治基礎，是不可逾越的紅線」。

日本《朝日新聞》披露稱，此次「秋月」號驅逐艦通過台灣海峽是日本首相石破茂參考相關內閣大臣的意見後做出的最終決定。一名日本政府官員表示，這是為了應對中國軍艦在先島諸島等地頻繁航行而採取的對抗措施，並宣稱「這是向中國發出的政治信號」。

時隔近月，日媒為何在此時披露自衛隊艦艇通過台灣海峽，陸媒《環球時報》引述軍事專家張軍社表示，這表明日本內部在對華政策上存在不同意見，一派主張緊密跟隨美國，對華進行遏制圍堵；另一派從長遠和自身經濟利益出發，認為在安全問題上不應過分挑釁中國。因此，在事發近一個月之後才以不具名人士消息的方式對外透露。

張軍社稱，在處理日美和日中關係上，日本政府既要堅持與美國的盟國關係，又不想與中國徹底破裂，這導致日本內部存在不同意見，表現出其存在投機心理。

張軍社分析說，「秋月」號此次是從北向南通過台灣海峽。隨後，該艦艇在南海參加了美日澳菲聯合演習。「此舉鮮明地表明日本對美國的忠誠度，跟隨美國慫恿菲律賓在南海侵權挑釁，利用南海問題來遏制打壓中國」。一般情況，日本軍艦極少通過台灣海峽進入南海或從南海返回日本，主要航經台灣以東航線，除非因颱風等氣象原因需避讓，才會選擇經過台灣海峽。

日本《讀賣新聞》分析稱，日本歷屆政府出於對中國抗議的擔憂，一直避免讓海上自衛隊艦艇通過台灣海峽，然而，鑒於中國不斷提高軍事活動頻率，日本已轉變立場，積極促進航行自由。

經士智庫創始人兼總裁田士臣博士接受《環球時報》採訪時表示，中國並不反對其他國家艦機按照國際法的規定正常過航台灣海峽，事實上外國艦機正常過航台灣海峽也從未受到阻礙。中國反對的是以「航行自由」之名非法入侵領海的行為，反對的是通過海空偵察和非法測量侵害中國安全的行為，反對的是借正常過航惡意炒作「碰瓷」台灣問題和向台獨分子撐腰打氣、干涉中國內政的行為。

報導稱，今年1月中旬，解放軍東部戰區代表團訪問日本。外媒認為，這是中日釋放雙邊關係緩和的信號。張軍社認為，當前中日關係正處於改善發展的關鍵時期，希望日本能恪守中日四個政治文件所確立的原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，尤其是不要跟隨域外勢力對中國進行遏制打壓。