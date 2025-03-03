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分析：川普對烏克蘭粗暴 但7個理由不會出賣台灣

中央社／ 台北3日電
川普。歐新社
川普。歐新社

美國總統川普在俄烏停火問題上被指強迫烏克蘭接受他提出的條件，外界關注川普是否也會出賣台灣。旅美中國問題專家鄧聿文認為，有7個理由川普不會出賣台灣，包括失去台灣就形同失去制衡中國的第一島鏈。

德國之聲昨天刊登鄧聿文文章，分析川普不太可能出賣台灣的7個原因。

文章指出，台灣在第一島鏈的位置關鍵，失去台灣，第一島鏈便形同虛設，連鎖效應下，日韓菲也很有可能退出第一島鏈，西太平洋就可能成為中國的勢力範圍，或至少是中美共管，美國也會淪為一個區域霸權而非全球霸權。

文章又指，中國是美國最大的戰略對手，即使向中國出賣台灣，也不可能解決與美中之間的貿易逆差。

另一個原因是台灣是美中對抗的關鍵槓桿，北京是華府最大對手是美國社會的共識，圍堵和遏制中國也是美國兩黨的戰略。

此外，川普本人對中國也沒好感，COVID-19疫情使他在第一任期後半段對中國的態度非常強硬，從那時開始美中關係快速惡化，美國對中國戰略報告首次將中國列為美國最大戰略競爭對手。若無疫情，川普在2020年的大選中可能已連任。

另一方面，川普第一任期也解除對台諸多限制，甚至派部長訪台。

文章又提到，美國整體實力雖有所下降，但科技、金融和軍事等領域依然強過中國。未經一番全面激烈較量，川普不會輕易為了經濟利益而將台灣賣給中國。

文章表示，川普重返白宮至今尚未表現出對中國妥協的跡象，無論在台灣、巴拿馬運河及關稅上對中國都很強硬。

文章最後提到，有分析指川普是否出賣台灣可能受到美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）影響。馬斯克在中國的利益讓他過去偶爾在台灣議題上明顯偏向中國，但目前川普政府在內政和烏克蘭問題上沒有表現出分歧，對中鷹派的美國官員也不太願意接受馬斯克在台灣議題上的立場，允許他影響川普的對台態度。

川普 美國 馬斯克

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