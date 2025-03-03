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陸駐澳大使批澳禁用DeepSeek 使兩國經貿關係政治化

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐澳洲大使蕭千警告，澳洲禁DeepSeek將使兩國經貿和科技關係面臨政治化風險。（新華社）
大陸駐澳洲大使蕭千警告，澳洲禁DeepSeek將使兩國經貿和科技關係面臨政治化風險。（新華社）

中國大陸駐澳洲大使蕭千警告，澳洲在政府系統和設備禁用中國人工智慧（AI）大模型應用深度求索（DeepSeek），將使近日回暖的中澳關係，面對兩國經貿和科技關係政治化風險。

據彭博社報導，蕭千3日在《澳大利亞人報》發表的文章中說，中國研發的AI項目「將在各方面給世界帶來極大益處」，因此鼓勵澳洲與北京合作，共同開發新科技。

蕭千在文中提到，以安全風險為由對中國AI項目採取限制措施，是試圖誇大國家安全概念，並將貿易和科技議題政治化。

今年2月初，由工黨政府領導的澳洲以國家安全為由，成為世界最先在官方設備禁用DeepSeek的國家之一。此措施或將令近日回暖的中澳關係惡化。自工黨政府2022年5月上任以來，堪培拉和北京積極修復兩國關係。

在發表上述言論前，蕭千接受澳大利亞廣播公司採訪時說，中國海軍在塔斯曼海舉行的實彈演習符合國際法，並按照國際慣例提前通知，「我看不出中方有什麼理由為此感到抱歉或為此考慮道歉。」該訪問上星期五（2月28日）播出。

蕭千說，該演習並未對澳洲構成任何威脅，堪培拉應該預期，未來會有更多中國船隻在該地區航行。

三艘中國海軍艦艇上周駛入澳洲和紐西蘭之間的國際海域塔斯曼海，並進行兩次實彈演習，迫使至少49架客機改變航線。澳洲和紐西蘭都向北京提出關切，稱中國的演習雖未違反國際法，但沒有給予足夠的通知。

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