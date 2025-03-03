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美商務部長：將如期增關稅 除非中國力阻芬太尼進美國

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國商務部長盧特尼克表示，除非中國致力於阻止芬太尼流入美國，否則預料美國如期在3月4日起提高中國的關稅稅率。（歐新社）
美國商務部長盧特尼克表示，除非中國致力於阻止芬太尼流入美國，否則預料美國如期在3月4日起提高中國的關稅稅率。（歐新社）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時表示，除非中國致力於阻止芬太尼流入美國，否則預料美國如期在周二（3月4日）起提高中國的關稅稅率。

據香港文匯網，美國總統川普上星期宣布，3月4日起對中國再加徵10%關稅，並在同日對加拿大及墨西哥加徵25%關稅。但盧特尼克在訪問中表示，對加拿大及墨西哥的實際稅率，將留待川普和他的團隊磋商。

盧特尼克說，雖然芬太尼繼續從加拿大及墨西哥流入美國，但兩國已採取合理行動，確保與美國的邊境安全。

北京則多次強調，美方借芬太尼問題，執意搞關稅施壓訛詐，一意孤行，恩將仇報，不可能解決自身的關切，只會適得其反，對雙方在禁毒領域的對話與合作造成嚴重衝擊。芬太尼是美國的問題，本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。中方同美方開展了廣泛深入的禁毒合作，並取得顯著成效，「這是有目共睹的，美國各界人士多次對中方表示感謝」。

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