港媒：大陸全國兩會軍方代表委員逐年減少

香港星島日報報導，由於習近平整頓軍方的行動方興未艾，迄今已有14名軍方人大涉貪免職。央視新聞聯播畫面顯示，全國政協常委、某位陸軍上將似乎不見蹤影，據悉他也缺席上次的政協常委會會議。今年兩會，伴隨著中共解放軍的反腐風暴，軍方的代表和委員都將減少。

據統計，大陸全國人大軍方代表團只剩下267人，較2023年新選出時的281人明顯減少，而減少的14人均因貪腐被查而遭免職。去年11月被停職的中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華，以及久未露臉的陸軍司令員李橋銘、原陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，都是人大代表，但相信也將缺席兩會。

文章稱，大陸全國兩會明天開鑼，昨天閉幕的政協常委會會議表決通過系列人事案，包括任命韓冬梅（原全國政協辦公廳研究室副主任）為第十四屆全國政協副秘書長，增補丁學東（原全國社會保障基金理事會黨組書記）、王廣華（原自然資源部部長）、李飛（原商務部副部長）、李屹（中國文聯黨組書記）、沈瑩（全國工商聯黨組書記）、陳瑞峰（國家宗教局局長）為全國政協委員。

會議增補丁學東為政協教科衛體委員會副主任，王廣華為民族和宗教委員會副主任，李飛為外事委員會駐會副主任，李屹為文化文史和學習委員會副主任。62歲的王廣華去年突然提早下崗，現在總算有了二線安排。據早前報道，文化和旅遊部黨組副書記、副部長張政，將接替65歲的李屹出任中國文聯黨組書記。張政曾為中央電視台主持人、《光明日報》總編輯。

會議任命武維華（全國人大常委會副委員長、九三學社中央主席）為中央社會主義學院院長，郝明金（人大副委員長，民建中央主席）不再兼任此職。

會議通過關於免去原西藏政府主席齊紮拉全國政協常委，農業和農村委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定，追認關於撤銷趙金雲、魏伯平、吳存榮、盧進、薛景霞全國政協委員資格的決定。換言之，上述6人今年再也無法參加兩會。