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中國全國兩會將登場 港區委員盼放寬赴港旅遊措施

中央社／ 香港3日電

中國全國兩會（人大和政協）即將舉行，前往北京出席會議的多名港區人大代表和政協委員都表示，將會爭取北京方面擴大赴港「一簽多行」措施，讓更多的中國大陸民眾可以多次赴港旅遊。

全國政協與人大會議將分別於明天及後天開幕，正在北京的港區全國政協常委唐英年向香港媒體表示，將在會議上提出多項提案，包括「大灣區金融自由行」、進一步擴大大陸民眾赴港「一簽多行」城市等。

港媒今天引述唐英年說，北京方面去年底恢復深圳民眾赴港「一簽多行」後，訪港的大陸民眾人數有所上升，希望北京方面循序漸進地優化這項措施。

除了唐英年外，多名港區人大代表和政協委員都爭取北京方面擴大赴港「一簽多行」的城市，包括廣州及其他一線城市。

廣州、深圳等大灣區城市居民一向是香港旅遊業重要客源，現在廣州常住戶口居民前往香港個人旅遊，需要申請往來港澳通行證，有效期為3個月或1年，期間內可申請赴港簽注一次或兩次，每次停留最多7天。

相對的，「一簽多行」持有者可在1年內不限次數往來香港，每次停留不超過7天。

中國大陸最早於2009年4月實施深圳民眾赴港「一簽多行」措施，但隨著大陸赴港旅客數量激增，激化兩地民眾矛盾，以致香港出現「反中」情緒，大陸約在10年前取消這項措施。

去年12月，北京重新開放深圳民眾赴港「一簽多行」。

深圳恢復對港「一簽多行」後，當地民眾訪港人數急增，上月訪港旅客474萬人次，其中大陸旅客373萬人次，較去年同期急升25%，創下COVID-19疫情之後的單月新高。

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