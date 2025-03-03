陸駐美大使謝鋒：美方「以台制華」終將引火燒身

中國大陸駐美國大使謝鋒表示，中美長期和平共存，既是責任也是必須；美方以芬太尼為藉口揮舞「關稅大棒」只會適得其反。

據大陸駐美大使館官網，謝鋒2月28日在「杜克-北卡中國領導力峰會」上發表視訊致辭時作出上述表示。他說，如果把對方當對手，惡性競爭，只會中美雙輸、世界遭殃；如果兩國做伙伴，相互成就，就能共同繁榮、惠及世界。

他強調，當務之急是美方切實恪守一個中國原則，按照中美三個聯合公報妥善處理台灣問題，堅決反對「台獨」，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，「以台制華」終將引火燒身。

關於關稅，謝鋒指出，去年中美貿易額超過6,800億美元。中美之間的廣泛共同利益和廣闊合作空間明明白白，「脫鉤斷鏈」傷筋動骨，貿易戰關稅戰損人更傷己。中國早在2019年就在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，近年來中美禁毒合作取得的進展有目共睹，以芬太尼為藉口揮舞「關稅大棒」只會適得其反。

稍早前，美國總統川普宣布對中國商品再加10%關稅，疊加2月4日徵收的10%關稅則累計為20%。