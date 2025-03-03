韓中日就22日舉行外長會 進行最終協調

韓國媒體報導，韓中日三國外交部門正就本月22日在東京舉行外長會的方案進行最終協調。

韓聯社2日引述外交界消息報導上述消息。這將是三國外長繼2023年11月在釜山開會後，時隔一年四個月再次會晤。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2023年11月在韓國釜山同時任韓國外長樸振、時任日本外長上川陽子共同出席中日韓外長會。

韓聯社指出，三方或就年內在日本舉行三國領導人會議相關事宜等交換意見。

韓聯社預計，韓中外長將在會議期間舉行雙邊會談。消息人士稱，韓中兩國一直就中共中央政治局委員、外交部長王毅訪日後順道訪韓事宜進行交流。若雙方溝通未果，韓中外長會將在東京舉行。

報導稱，韓中雙方對美國川普政府對華施壓的立場備受關注。 「兩位外長或就美國發起的貿易戰交換意見。雙方可能對近期韓國反華情緒抬頭表示憂慮，並一致同意不能讓這種情緒影響韓中關係健康穩定發展。」

韓聯社表示，考慮到韓中兩國分別擔任亞太經合組織（APEC）今明兩年輪值主席國，預計兩國外長將就此進行交流，並就促成大陸國家主席習近平訪韓出席APEC慶州峰會和擴大兩國文化交流的問題深入探討。