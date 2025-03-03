大陸全國兩會開跑 今下午政協記者會劉結一主持

大陸全國「兩會」（政協、人大）於明、後天起召開，今天下午將舉辦全國政協會前記者會，由發言人劉結一主持，這是前國台辦主任劉結一，第二次擔任大陸全國政協會議的新聞發言人，他將向媒體介紹大會相關情況。

據大陸全國政協十四屆三次會議書處新聞組發布的消息，全國政協十四屆三次會議記者會3日15時在北京人民大會堂新聞發布廳舉行，劉結一將向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。

劉結一曾任大陸國台辦主任，去年首次擔任大陸全國政協十四屆二次會議新聞發言人，今年是第二度擔綱此一任務。

另據大陸十四屆全國人大三次會議新聞中心，全國人大會前記者會將於4日12時，在北京人民大會堂新聞發布廳舉行，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。

按照已知議程，大陸全國政協十四屆三次會議將於4日召開，屆時大陸全國政協主席王滬寧，將發表全國政協常委會工作報告；接著，重頭戲是5日召開的大陸全國人大十四屆三次會議，大陸國務院總理李強將發表年度「政府工作報告」，設定今年經濟發展目標，亦有將約一到兩百字的涉台內容，同日，還將發去關於去年預算執行情況，及今年預算草案的報告。

據新華社，在2025年大陸全國兩會召開之際，新聞中心已經啟用，目前，有3,000多名中外記者報名採訪大陸全國兩會，其中，大陸境內記者2,000多名，港澳台記者和外國記者1,000多名，記者報名數量比去年有進一步增長。

本屆大陸全國兩會，在全國人大代表部分，同樣也有所謂「台灣省代表」的參與，據大陸全國人大新聞中心代表名單資料，今年與去年維持不變，共13人，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。