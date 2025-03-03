陸追索流失文物 新法無時效限制

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸新修訂的「文物保護法」於3月1日起實施，修訂後的文物保護法由8章80條增加到8章101條，首次明確對流失境外中國文物的追索權和有關程序，為大陸開展文物追索返還提供有力法律支撐，聲明大陸對於因被盜、非法出境等流失境外的文物，保留收回的權利，且該權利「不受時效限制」。

新版大陸文物保護法， 由大陸第14屆全國人大常委會第12次會議於2024年11月8日修訂通過，自2025年3月1日起施行。

此次文物保護法修訂內容涉及不少，例如對國有文物認定，新增「以及中國管轄的其他海域內遺存的起源於中國的和起源國不明的文物」，並明定大陸官方「鼓勵公民、組織合法收藏，加強對民間收藏活動的指導、管理和服務」。

在新法的第六章，新增了「國家加強文物追索返還領域的國際合作」，明定大陸國務院文物行政部門依法會同有關部門對因被盜、非法出境等流失境外的文物開展追索；對非法流入大陸境內的外國文物，根據有關條約、協定、協定，或者對等原則與相關國家開展返還合作。並且強調大陸對於因被盜、非法出境等流失境外的文物，保留收回的權利，「且該權利不受時效限制」。

新法還對文物販售的真假進行規定，要求「文物銷售單位銷售文物、文物拍賣企業拍賣文物，應當如實表述文物的相關資訊，不得進行虛假宣傳」。

央視2024年底曾指出，根據聯合國教科文組織不完全統計，在全世界47個國家、218家博物館中，中國文物數量達167萬件，而流散在海外民間的中國文物數量更是館藏的10倍之多。

和服 文物 文組

延伸閱讀

傳大陸當局要求科企高層避免赴美 以防被拘留

影／佛陀紀念館310件珍寶入地宮 大雄寶殿瓦當見證歷史

徵文即將截止！「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集

臺史博文物變身VR動畫《出陣 西仔反》穿越時空體驗清法戰爭

相關新聞

陸將辦抗戰勝利80年閱兵 普亭受邀

香港南華早報報導，據涉外知情人士消息，中國大陸正計畫於今年稍晚舉行紀念抗戰勝利八十周年閱兵儀式，俄羅斯總統普亭預計出席。...

怕有下個孟晚舟案…陸指示科技業高層 避赴美

在中美人工智慧（ＡＩ）科技戰進入白熱化之際，美國華爾街日報援引知情人士報導稱，北京當局出於安全考慮，正指示大陸頂尖的人工...

應對美關稅戰 彭博：陸有5險招

應對中美貿易戰升級，彭博分析，大陸官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五招進行反擊，...

共軍大清洗 十數將領料缺席兩會

大陸全國兩會將於本周登場，美國之音指出，中共正在進行的大規模反腐運動已導致愈來愈多軍中大老虎落網，預料有十多名解放軍高級...

陸追索流失文物 新法無時效限制

大陸新修訂的「文物保護法」於3月1日起實施，修訂後的文物保護法由8章80條增加到8章101條，首次明確對流失境外中國文物...

陸全國兩會前夕…官媒稱習近平「一貫支持民企」 預期將有利於企業政策

中國全國「兩會」將分別於4、5日登場。官媒新華社今天發布長文，以中共總書記習近平所說「我是一貫支持民營企業的」為標題。外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。