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共軍大清洗 十數將領料缺席兩會

聯合報／ 記者林則宏陳宥菘／綜合報導
中共近年對共軍大清洗，預料有十多名解放軍高級將領將缺席今年大陸全國兩會。圖為日前落馬的中央軍委委員苗華。（中新社資料照）
中共近年對共軍大清洗，預料有十多名解放軍高級將領將缺席今年大陸全國兩會。圖為日前落馬的中央軍委委員苗華。（中新社資料照）

大陸全國兩會將於本周登場，美國之音指出，中共正在進行的大規模反腐運動已導致愈來愈多軍中大老虎落網，預料有十多名解放軍高級將領將缺席今年兩會。

大陸全國政協、人大會議將分別於四、五日登場。上月底，中紀委通報，中國航空工業集團公司前黨組書記、董事長譚瑞松遭立案調查。財新網指，譚瑞松曾負責共軍戰機技術開發及保密工作。中航工業則是特大型航空央企，下轄百餘個單位。

美國之音引述分析指，大陸國家主席習近平發動的反腐運動，主要目的是確保解放軍各級將領對他的個人忠誠，而不是真正對貪腐的關切。過去兩年中，有超過十四名高級官員受到懲處。

去年六月，中共中央軍委政治工作會議在陝西延安召開。習近平在會中強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中。

報導認為，反腐運動引起相當程度的政治混亂，因為目標人物也包括了部分與習近平關係密切的官員，如中央軍委前政治工作部主任苗華。

分析人士稱，反腐和清洗可能強化習近平地位，但也可能產生負面效果，士氣因此低落，中共奪取台灣的軍事能力也很難不受影響。

德國墨卡托中國研究中心首席研究員拉加達指出，如果習近平不能確保解放軍在一場衝突中能夠取勝，他是不會甘冒對台灣或在南海作戰可能帶來的風險，短期看，至少在這第二波反腐運動尚未結束前，北京發動一次公開衝突的動機可能不會那麼高。

英國金融時報指出，軍方代表團只剩二六七人，較二○二三年新選出時的二八一人明顯減少，減少的十四人均因貪腐被查而遭免職。據比對名單、官方公告及官媒報導後發現，含解放軍及武警代表在內的全國人大軍方代表團，人員減少幅度比全國人大、全國政協的任何省區代表及界別委員都要大。

反腐 習近平 解放軍

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