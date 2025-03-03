陸將辦抗戰勝利80年閱兵 普亭受邀

香港南華早報報導，據涉外知情人士消息，中國大陸正計畫於今年稍晚舉行紀念抗戰勝利八十周年閱兵儀式，俄羅斯總統普亭預計出席。外界關注北京當局透過相關活動向國際社會釋出的政治訊號。

中國大陸上次舉行閱兵儀式是在二○一九年十月一日，藉由慶祝中共建政七十周年，首度展出東風四一型洲際彈道飛彈。再前一次即二○一五年九月紀念抗戰勝利七十周年，當時中共邀請俄羅斯總統普亭和南韓總統朴槿惠出席閱兵式，也邀請國民黨前主席連戰等台灣政經人士出席。

中共大動作舉辦紀念抗戰勝利閱兵儀式，目的之一是爭奪二戰勝利的國際話語權，並透過邀請各國領袖出席，強化北京對抗戰勝利的立場和論述，今年預料也將藉此儀式活動，釋出對國際局勢、區域形勢和兩岸關係等政治訊號。

南華早報報導，普亭將會到北京出席紀念二戰抗日戰爭勝利的閱兵儀式，普亭可能會在大陸逗留數天，同時會出席上海合作組織會議；會議今年由中方主持。

大陸國防部發言人吳謙上月廿七日在記者會上表示，大陸將隆重紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，關於具體安排，尚無可供發布的訊息。

報導表示，暫時未知大陸有沒有邀請美國政府高層參與閱兵儀式。

俄５月紀念二戰 習將出席

近年來，習近平與普亭已形成年度互訪的慣例。法廣網日前報導，俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫接受「俄羅斯24」電視台採訪時表示，習近平已接受邀請，將出席五月九日在莫斯科舉行的紀念衛國戰爭勝利八十周年活動。

而習近平上周應約與普亭通話時提到，中俄雙方各部門正穩步推進各領域合作，包括開展紀念抗戰和反法西斯戰爭勝利八十周年活動。習近平當時形容中俄是「患難與共的真朋友」，中俄關係任憑國際風雲變幻都將從容前行；普亭則說，發展對中關係是俄方戰略選擇，絕非權宜之計。

俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古二月廿八日在北京與中共政治局委員兼外長王毅舉行「戰略溝通」，王毅強調，中俄有責任共同捍衛二戰勝利成果，共同弘揚正確二戰史觀，共同維護世界和平與發展。