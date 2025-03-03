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大陸反擊美國貿易戰 推演五大招

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
彭博分析稱，大陸官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五大招進行反擊。（美聯社）
彭博分析稱，大陸官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五大招進行反擊。（美聯社）

應對中美貿易戰升級，彭博分析稱，大陸官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五大招進行反擊，即使這些選擇或會帶來衝突風險。

美方稱於3月4日起以芬太尼為由，對中國大陸輸美產品再加徵10%關稅。

外界認為川普之後還會陸續針對大陸商品課關稅，新一輪貿易戰態勢越來越明顯。一段時間以來，輿論也盤點並關注中方將有何反制措施。

川普勝選後，接受彭博調查的經濟學家中有超過半數的人表示，北京可能會讓人民幣貶值以回應川普的潛在關稅。

經濟學家對今年人民幣走勢預測分歧很大，他們對2025年人民幣對美元匯率估計範圍在7.3至8不等。但人民幣貶值可能推高中國大陸創紀錄的貿易順差並激怒其他夥伴，後者可能轉而訴諸關稅來解決全球貿易失衡問題；同時也可能引發資本外流，進一步阻礙外資將資金投入中國大陸。

在限制關鍵原料出口上，中方稍早已宣布對鎢和用於電子、汽車、能源、航空航天和國防工業的其他特種金屬實施出口管制。但該舉可能讓其貿易夥伴不再將中國大陸視為可靠供應方，並尋找替代來源，從而加速供應鏈多元化。

彭博認為，中方最具破壞性的行動當屬拋售美債，自2017年以來，中國已經將其直接持有的美國國債削減逾三分之一。

不過，拋售美債將使債券價格下跌，進而降低其所持美債價值與外匯儲備價值。另外美元貶值也將相對提振美國出口商。

中方近期推出「不可靠實體清單」和「反外國制裁法」等新立法，目標鎖定其認為損害中國發展的公司或個人。

中國大陸在2月才將美國PVH集團和因美納（Illumina）列入不可靠實體清單，並對谷歌展開反壟斷調查。但美國可能很容易透過針對中企進行報復，且消費者抵制可能升級並迅速失控。

與此同時，中方積極向美國傳統盟友示好，部分原因是為減輕與其最大貿易夥伴關係惡化的影響。大陸官員一直尋求減少外交摩擦，包括緩和與日本、印度的關係。但彭博提示，各國將希望從美中競爭中得利，而不願選邊站。

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