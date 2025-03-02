案情複雜？大陸東航客機墜毀近三年 最終調查結論仍無蹤

造成132人喪生的東航客機墜毀事件已經過去將近三年，然而遇難者家屬仍然在等待這一中國30年來最嚴重空難的事故原因調查結果。

全世界有數十起飛機墜毀事件至今未能提交旨在避免類似事故再次發生的最終調查報告，東航墜機事件就是其中之一。通常情況下，調查人員的目標是在一年之內提交最終報告。

最近一段時間以來，哈薩克斯坦、南韓和美國相繼發生空難事件造成人員傷亡，此外一架達美航空客機在加拿大多倫多機場緊急降落時翻倒，雖未造成死亡，但也令航空安全議題受到更多關注。業界對於過去有太多空難事故未得到解決深感擔憂。

根據航空公司提供的信息，發生在2018至2023年之間的268起有人員傷亡或重大損失的民航事故中，有將近一半尚未得出最終調查報告。

「這的確十分令人擔憂」，國際航空運輸協會（IATA） 安全部主任塞爾（Mark Searle）表示，從事故調查報告中吸取的教訓對於在未來避免類似事故發生至關重要。

幾十年來，在信息公開共享的基礎上，航空安全得到了顯著改善，調查目的是為了吸取教訓，而不是追究責任。

從事故中吸取教訓

比如今天在飛機迫降時通用的防撞機姿勢，其實就是多年調查研究之後不斷改良的結果。1976年美國新澤西州發生一起致命空難，當時受傷最輕的乘客就是因為暈機而將頭部埋到了兩膝之間。這雖純屬巧合，但也帶來了啟示。

避免碰撞的技術、不要在機艙內給救生衣充氣以及對機艙座椅設計的改良，這些全都是從過去事故中吸取的教訓。

由聯合國國際民用航空組織（ICAO）協調指定的國際指導方針要求空難事故發生後30天之內提交初步調查報告，一年之內提交最終報告。如果做不到這一點，調查人員應該在每個周年紀念日的時候發布一份聲明。

不過國際航空運輸協會和六個其他航空組織最近發布的一份文件對延遲或者從未發布最終調查報告的現象提出了警告。

國際航空運輸協會的塞爾表示：「我認為有不少事故是被政府從政治層面擱置了，因為不希望這些敘述引起公眾的關注。」

另外一些聲音則將責任歸咎於司法干預，或是很多國家缺乏進行獨立調查的資源。

而與此同時，社交媒體已經改變了人們看待空難事件的方式。

今年1月華盛頓發生客機與軍用直升機在空中相撞事故之後，美國總統川普先是將事故歸咎於前任拜登政府推行的多元化（DEI）政策，後來又指責直升機飛行高度過高導致與客機相撞。網上流傳著有關飛行員身份和事故原因的大量謠言。

專家表示，通常只有當公眾的關注度降低後，法醫鑑定工作才能解開事故的多重因素。而最終調查報告具有特別重要的意義，因為它是在經過驗證的數據基礎上得出的。

然而，三年過去了，東航墜機事件仍然籠罩在猜測之中，最終報告尚未發布——只有一周年和兩周年之際發布的初步數據更新。

這兩份報告分別只有三段和七段話，與其他重大事故調查報告相比，提供的數據很少，例如日本在 2024 年 1 月就羽田機場跑道撞擊事故發表的初步調查報告就長達 150 頁。

東航墜機事件 為什麼「非常複雜 極為罕見」？

2022年3月21日，東航MU5735航班從昆明起飛64分鐘之後突然從高空急速下降，在廣西一處山谷墜毀，全體人員遇難。事故發生後，中國調查人員表示未發現任何故障，並對機組人員的操作行為進行了調查。

同年5月，美國《華爾街日報》報導稱，失事客機黑匣子數據指向有人蓄意操縱這架波音737-800型客機墜毀。

中國民航局則表示有關蓄意墜機的傳言「嚴重誤導了公眾」、「干擾了事故調查工作」。

中國民航局本周表示，中國人大正在考慮對民航法規進行重大修改，包括采取措施防止傳播有關航空安全的謠言。

當被問及是否會在 3 月 21 日三周年紀念日發布最終報告，或擬議的法律修訂是否與東航墜機事件有關時，中國民航局沒有回應。

國際民航組織沒有對任何具體調查發表評論，僅僅表示發布報告可能會面臨挑戰，「特別是在涉及安全敏感性或政治考慮的案件中」。

報告不均衡

專家指出，有些事故即使發布了調查報告，其中安全建議這一部分有時也會被忽視，或是調查結果存在爭議。埃及近十年之前發生的兩起空難事故就體現了這一點。

2016年，一架埃及航空804航班客機墜入地中海，造成66人死亡。八年之後最終調查報告才出爐，認定爆炸物可能是事故原因。

但是法國航空事故調查處（BEA）則認為相關報告的精確度「存疑」，指出事故很可能是由駕駛艙起火引起的。

儘管如此，最終調查報告得以發布，並且允許不同意見的發表，已經被視為背後外交機制取得的勝利。

相比之下，2015年發生在西奈半島的俄羅斯科加雷姆航空客機墜毀事件則不同。莫斯科方面指責事故是炸彈爆炸所致，但埃及方面質疑事件與恐怖主義有關聯。最終該事故未發布調查報告，但是有關犯罪行為的懷疑報告已經提交給司法機構。

國際航空安全調查員委員會表示擔心，受到「非法干擾」的事故並不能總是從安全角度進行調查。

該組織在最近的一份報告中指出，即使存在刑事犯罪懷疑，民事調查也應該與警方調查並行。

下個月也是德國之翼副駕駛自殺式操縱飛機墜毀事件十周年，法國調查人員發布了一份報告，敦促加強對於機組人員心理健康的檢查。

國際民航組織表示，致命空難事故發布調查報告的比率已經從1990年到2016年間的41%，上升到1990到2022年間的76%。盡管如此，該問題仍然值得人們關注。

（路透社）

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