中國全國兩會登場前夕 政協人大記者會接力舉行

今年中國的全國政協與人大會議將分別於4日、5日召開。根據官方公布，政協會前記者會於3日下午舉辦，新聞發言人劉結一將向媒體介紹這次大會相關情況。人大會前記者會則於4日中午登場。

根據中國全國政協14屆三次會議秘書處新聞群組於1日發布，全國政協14屆三次會議記者會定於3日下午3時在人民大會堂一樓新聞發布廳舉行。大會的新聞發言人劉結一將向媒體介紹這次大會的情況並回答記者提問。

劉結一過去曾任中國大陸國台辦主任，於2023年時被任命為全國政協14屆二次會議新聞發言人，並於2024年的兩會期間「首秀」，今年全國政協14屆三次會議則是第二度以新聞發言人身分主持記者會。

另據14屆全國人大三次會議新聞中心今天發布，將於4日12時在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞記者會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答記者提問。

這份通知提到，記者可於當日上午11時起，憑大會發放的記者證件，從人民大會堂東門入場。