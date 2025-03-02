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陸使館證實泰國已遣返40名維族人 指其非難民

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
泰國政府2月27日將40名尋求庇護的維吾爾人遣返回中國大陸，引發國際社會關切和譴責。 當天，泰國移民局副局長Thanit Thaiwatcharamas在曼谷舉行記者會對外說明，其背後螢幕顯示維吾爾難民抵達中國機場時的情景。（歐新社）
泰國政府2月27日將40名尋求庇護的維吾爾人遣返回中國大陸，引發國際社會關切和譴責。 當天，泰國移民局副局長Thanit Thaiwatcharamas在曼谷舉行記者會對外說明，其背後螢幕顯示維吾爾難民抵達中國機場時的情景。（歐新社）

泰國政府上周四將40名尋求庇護的維吾爾人遣返回中國大陸，遭聯合國官員和國際維權人士強烈譴責。大陸駐泰國大使館2日發布新聞稿證實此事，並稱此次被遣返的中國籍人員系「非法偷渡來泰人員」，不是難民。應中國政府請求，泰國政府依法將他們遣返回中國，這是中泰兩國在打擊非法移民和偷渡問題上的正常執法合作，既有充分的國際法依據，也符合國際慣例。

紐約時報指出，這40名尋求庇護的維吾爾人遣遭返回中國後，可能面臨酷刑和長期監禁。泰國此次行動是中國的「一項重大勝利」，展示其在該地區日益增長的影響力，這與在川普新政府領導下疏遠盟友和夥伴的美國形成鮮明對比。

聯合國難民機構和聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）稱，此次驅逐行為明顯違反國際法。海外維吾爾活動人士對這一決定表示譴責。

針對外界關切，大陸駐泰國大使館2日發布一份「答記者問」稱，非法移民和偷渡是國際公認的違法犯罪行為，依法遣返非法移民和偷渡者是主權國家正常的執法行為。

這份新聞稿指出，「個別大國裹挾有關國際組織，指責中泰兩國政府在打擊非法移民和偷渡犯罪問題上的正常合作，而他自己2024財年共遣返非法移民27萬多人。這是典型的雙標和霸凌行為，是對主權國家內部事務的粗暴干涉，是對跨國犯罪活動的縱容，恰恰是他們在踐踏國際關係基本原則，違反相關國際公約。」

針對外界擔心這些維吾爾人遭遣返回中國後恐將遭遇酷刑，大陸駐泰國大使館強調，「中國是法治國家，堅持依法打擊犯罪與保護人權並重。作為《禁止酷刑公約》最早締約國之一，中國認真履行公約義務，在執法司法領域的人權保護方面有完善的法律法規，既有嚴格全面的工作機制，也有充分有效的監督機制，即便是違法犯罪人員，他們依法享有的權利是有充分保障的。」

新聞稿還表示，中方在這些被遣返人員回國並「履行相關法定程序」後，已安排其回到自己家中，與親人團聚，這是對他們人權的最有利保護。當地政府接下來還將和他們的親人一道，根據其實際需要，協助其就業、培養職業技能等，幫助他們克服因10餘年在泰羈押帶來的不便和困難，早日回歸正常生活。

新聞稿稱，在中國政府和新疆維吾爾族自治區政府長期不懈的努力下，自2016年底以來，新疆未再發生任何暴恐事件。「今天的新疆經濟社會發展日新月異，各民族和睦相處，人民安居樂業」。

人權 偷渡 新疆 泰國 移民 維吾爾 難民

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