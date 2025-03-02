大陸兩會即將登場 共軍十數名高階將領恐缺席

中國大陸年度政治大戲—全國兩會（人大與政協）將於本周登場，美國之音指出，中共正在進行的大規模反腐運動已經導致越來越多軍中大老虎落網。由於這個運動擴展的範圍越來越大，預料可能有十多名解放軍高級將領將缺席今年兩會。

今年大陸全國政協、人大會議將分別於4日、5日登場。上個月24日，中共中央紀委國家監委網站通報：經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國航空工業集團有限公司（下稱「中航工業」）原黨組書記、董事長譚瑞松嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

大陸財新網指出，技術官僚出身的譚瑞松曾負責共軍戰機技術開發及保密工作。中航工業則是大陸特大型航空央企，設有航空武器裝備、軍用運輸類飛機、直升機、機載系統、通用航空、航空研究、飛行試驗、航空供應鏈與軍貿、專用裝備、汽車零部件、資產管理、金融、工程建設等產業，下轄100餘家成員單位，員工約40萬人。

美國之音引述分析人士看法指出，大陸國家主席習近平發動的反腐運動主要目的是確保解放軍各級將領對他的個人忠誠，而不是真正對貪腐的關切。過去兩年中，有超過14名高級官員受到懲處。

去年6月，中共中央軍委政治工作會議在陝西延安召開。習近平在會中強調，「要堅持黨對軍隊絕對領導」，「槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中」。

「清洗很可能反映出黨的其他領導人對習近平越來越大的挑戰。那些被懷疑對習近平不夠忠誠的軍方領導人就有可能最先遭到解職。」日本立命館亞洲太平洋大學亞太研究教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）向美國之音表示。

「軍中貪腐並不新鮮。貪腐指控是習近平整肅對他統治構成潛在挑戰者的一個工具，」佐藤洋一郎說。

美國之音指出，反腐運動也引起相當程度的政治混亂，因為目標人物也包括了部分與習近平關係密切的官員，如中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華海軍上將。

大陸前後兩任國防部長魏鳳和與李尚福也在2023年被解職或受到懲處。李尚福是在任上落馬，魏鳳和則是卸任後被整肅。

美國之音表示，分析人士認為，反腐和清洗有可能強化習近平的地位，但也可能產生負面效果，士氣因此低落，中共奪取台灣的軍事能力也很難不受影響。

「如果習近平不能確保解放軍在一場衝突中能夠取勝，他是不會甘冒對台灣或在南中國海作戰可能帶來的風險的，」德國柏林「墨卡托中國研究中心」（MICS）首席研究員拉加達（Helena Legarda）指出。「短期看，至少在這第二波反腐運動尚未結束之前，北京發動一次公開衝突的動機可能不會那麼高。」

華盛頓智庫國家亞洲研究局（NBR）局長甘浩森（Roy Kamphausen）也表示，「持續十年的解放軍反腐運動對士氣產生了負面影響，解放軍完成使命的能力也因此受到削弱，盡管軍隊的技術裝備水準在不斷提高，」甘浩森對美國之音說。「這一切表明，習近平想要以武力奪取台灣的意願已有所降低。」