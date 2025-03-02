兩會前夕 大陸教育部前副部長杜玉波被開除中共黨籍

大陸官方在全國兩會召開前通報，十三屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員、教育部前副部長杜玉波被開除中共黨籍，並指杜玉波「靠教育吃教育」，將教育資源當作謀私斂財的工具。另，四川省政協前副主席崔保華也因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭開除中共黨籍。

大陸一年一度全國「兩會」（人大、政協）將在本周召開，會議前夕，中共中央紀委國家監委2日在官網分別通報，對十三屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員杜玉波，四川省政協前黨組副書記、副主席崔保華給予開除黨籍處分。

通報指，杜玉波喪失理想信念，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，不按規定報告個人相關事項，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金；貪慾膨脹，將教育資源當作謀私斂財的工具，利用職務便利為他人在民辦高校設置、建設工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，杜玉波今年70歲，曾任北京理工大學黨委常委、組織部部長，北京理工大學黨委副書記，北京理工大學黨委副書記、副校長，北京理工大學黨委常務副書記，北京航空航天大學黨委書記等職。杜玉波2010年任教育部黨部副書記、副部長，2016年免職。他在2018年任第十三屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。杜玉波去年9月官宣被查。

崔保華被指喪失理想信念，對抗組織審查，搞迷信活動；違規接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實行組織說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金；不正確履行職責，違規干預插手司法活動；將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。「且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣」。

公開資料顯示，崔保華今年67歲，曾任人事部辦公室副主任，四川省委副秘書長、常委辦主任，眉山市委副書記、市長，遂寧市委書記等職。崔保華在2012年任四川省委統戰部部長，2013年任四川省政協副主席、四川省委統戰部部長，後任四川省委常委、統戰部部長。他也在2017年任四川省政協副主席、黨組副書記至2022年1月。崔保華去年8月官宣被查。