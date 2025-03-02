台盟中央228研討會 籲台青為實現完全統一而奮鬥

據台盟中央微信公眾號消息，台盟中央2月28日上午在北京舉辦「兩岸青年共憶二二八——紀念台灣人民二二八起義78周年交流研討會」。大陸全國政協常委、台盟中央副主席兼秘書長江利平致辭時表示，青年為二二八起義的主力軍，他勉勵青年朋友在人生黃金年華擔起歷史責任，「為實現祖國完全統一而努力奮鬥」。

「台盟」全稱為「台灣民主自治同盟」，是中國大陸在中共領導下八個民主黨派之一。根據台盟官網介紹，台盟是「由台灣省人士為主組成的社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義愛國者的政治聯盟」，1947年11月12日在香港成立，現任主席為蘇輝。蘇輝同時也是現任大陸全國政協副主席。

台盟中央舉辦的這場228研討會設北京主會場與台灣分會場。據報導，台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇；台灣勞動黨副主席王娟萍、秘書長王武郎；中國統一聯盟黨副主席李尚賢、王永等在台灣分會場參會。

江利平指出，今年既是「二二八起義」78周年，也是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年。台盟中央將在全盟範圍內舉辦系列活動，隆重紀念這一特殊的年份。

江利平稱，「從光復時的歡天喜地到二二八起義席捲全島，回顧這段歷史，意義深遠。在起義中，青年作為社會中最具活力和鬥爭精神的群體，積極投身其中，成為起義的主力軍。」

他表示，這場研討會主題是兩岸青年共憶二二八，正是要從青年的視角、青年的思維、青年的期望來回憶這段歷史。

江利平並勉勵青年朋友在人生黃金年華擔起歷史責任，書寫歷史新篇章，呼籲兩岸同胞銘記「二二八起義」的歷史，傳承先輩們的光榮傳統，鑄牢中華民族共同體意識，共同推動兩岸關係和平發展，「為實現祖國完全統一而努力奮鬥」。

報導稱，台灣勞動人權協會程志寰；台灣作家藍博洲；中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室主任、研究員程朝雲；台灣學者、霧峰林家後人林光輝圍繞會議主題進行了發言。二二八親歷者、台盟盟員黃幸委託其子黃征在會上朗讀其關於二二八歷史真相的手稿。

另，北京工商大學海峽發展研究院院長于強、台灣勞動黨新竹縣議員羅美文助理羅世晧、台灣政治大學博士研究生馮寧默、台灣地區政治受難人互助會白色恐怖口述歷史調查小組成員史學敏、北京台盟盟員田竹溪、中華青年發展聯合會副秘書長高崇軒、台盟中央宣傳部幹部郭海南、暨南大學文學院博士後研究員藍黎等兩岸青年代表，也從不同角度交流了對台灣人民「二二八起義」的歷史解讀以及青年如何在推進「祖國統一」進程中發揮作用的認識。