快訊

方大同離世前8天人在雲南 陸媒曝「告別式與火化都在大理」

00878不到一年從30張存到100張！存股哥：關鍵在「財商」知識的提升

植化素有「紅、橙、黃、綠、紫、黑、白」7種顏色 一次看懂有哪些功效及代表蔬果

中國將舉行抗戰勝利80週年閱兵 普亭預計會出席

中央社／ 台北2日電
香港南華早報報導，據外交消息表示，中國正計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計會出席。(路透)
香港南華早報報導，據外交消息表示，中國正計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計會出席。(路透)

香港南華早報報導，據外交消息表示，中國正計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計會出席。

南華早報2月28日報導，普亭將會到北京出席九三紀念二戰抗日戰爭勝利的閱兵儀式，他可能會在中國逗留數天，同時會出席上海合作組織會議，會議今年由中國主持。普亭還會到其他中國城市訪問。

中國國防部新聞發言人吳謙2月27日在例行記者會表示，中國將隆重紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，關於具體安排，目前沒有可供發布的訊息。

報導表示，暫時未知中國有沒有邀請美國政府高層參與閱兵儀式。

中國很少舉行閱兵儀式，上一次舉行閱兵儀式是2019年建政70週年。

中國國家主席習近平2月才跟普亭通電話，據新華社報導，習近平表示，中俄是「患難與共的真朋友」，中俄關係任憑國際風雲變幻都將「從容前行」；普亭則說，發展對中關係是俄方戰略選擇，絕非權宜之計。

抗日戰爭 普亭 關係

延伸閱讀

鏡頭前與盟邦領袖口角 重設國際秩序成川普外交信條

不怕美俄「感情好」 習近平晤蕭依古再提真朋友、好鄰居

習近平：堅定維護政權安全、制度安全、意識形態安全

美俄談結束烏克蘭戰爭 歐盟外長：如同跟賓拉登商議

相關新聞

中國將舉行抗戰勝利80週年閱兵 普亭預計會出席

香港南華早報報導，據外交消息表示，中國正計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，俄羅斯總統普亭（Vladimir P...

再提台灣問題 陸駐美大使：「以台制華」終將引火燒身

大陸駐美大使謝鋒2月28日於公開演說場合就中美關係表示，當務之急是美方切實恪守「一個中國原則」，按照中美三個聯合公報妥善...

兩岸觀策／川普變局 倚美抗中還能保台？

現在台灣面對的美中台關係，可能是近年來最嚴峻的時刻，西邊是愈來愈逼近的軍事威脅，東邊雖然隔著廣大的太平洋，但川普大帝磨刀...

大陸政府促科技業高層減少赴美

大陸政府相關部門，正指示該國頂尖人工智慧企業家和研究人員避免前往美國。當局擔心出國的大陸人工智慧專家，可能會洩漏有關國家...

大陸兩會 經濟目標聚焦

大陸全國「兩會」（政協、人大）將分別於3月4日、5日先後啟幕。今年大陸對外面臨來自川普關稅政策等挑戰，對內得應對景氣下行...

港媒：中共今年將舉行閱兵 普亭料出席

港媒援引消息人士指出，為紀念二戰勝利八十周年，大陸預計今年下半年會舉行閱兵，屆時俄羅斯總統普亭將前往北京參加。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。