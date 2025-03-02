大陸政府促科技業高層減少赴美

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸政府相關部門，正指示該國頂尖人工智慧企業家和研究人員避免前往美國。當局擔心出國的大陸人工智慧專家，可能會洩漏有關國家進步的機密信息，以及可能被拘留並被用作中美談判的籌碼。

華爾街日報報導，業內人士表示，當局並無直接下達禁令，只是上海、北京和浙江等大陸最大幾個科技中心的當局給出指導意見，要求若非絕對必要，不鼓勵AI和其他戰略敏感產業，例如機器人的企業高層，前往美國及其盟國。

科技業高階主管若選擇出國，必須在出發前呈報旅行計畫，回國後也要向當局簡報行程內容及見了哪些人。

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒，拒絕了今年2月巴黎AI峰會的邀請。另一家AI新創公司的創辦人去年也遵照北京指示，取消計劃中的美國行。

美國和大陸正陷入全球人工智慧競賽， DeepSeek最近推出了人工智慧模型，聲稱可以與DeepSeek日前推出號稱可媲美、甚至超越OpenAI和Google等美國科技巨頭的AI模型，而且成本大幅降低。

大陸國家主席習近平日前主持政治局集體學習時表示，要提高大陸的整體安全水準，包括網路安全和人工智慧領域，「要把維護國家政治安全放在第一位。」

DeepSeek 北京 美國

延伸閱讀

DeepSeek在北京當局支持下橫掃全大陸

菲專家：美與侵略者站在一起 大陸在南海料更強勢

大陸2月製造業PMI創3個月新高 學者：受政策預期、關稅戰急單影響

偷渡泰國40名維吾爾人遣返大陸 時隔10多年與家人團聚

相關新聞

大陸兩會 經濟目標聚焦

大陸全國「兩會」（政協、人大）將分別於3月4日、5日先後啟幕。今年大陸對外面臨來自川普關稅政策等挑戰，對內得應對景氣下行...

兩岸觀策／川普變局 倚美抗中還能保台？

現在台灣面對的美中台關係，可能是近年來最嚴峻的時刻，西邊是愈來愈逼近的軍事威脅，東邊雖然隔著廣大的太平洋，但川普大帝磨刀...

大陸政府促科技業高層減少赴美

大陸政府相關部門，正指示該國頂尖人工智慧企業家和研究人員避免前往美國。當局擔心出國的大陸人工智慧專家，可能會洩漏有關國家...

港媒：中共今年將舉行閱兵 普亭料出席

港媒援引消息人士指出，為紀念二戰勝利八十周年，大陸預計今年下半年會舉行閱兵，屆時俄羅斯總統普亭將前往北京參加。

偷渡泰國40名維吾爾人遣返大陸 時隔10多年與家人團聚

據大陸駐泰國大使館網站消息，2月27日，40名中國籍偷渡人員從泰國遣返到中國大陸。，現已全部回到自己家中，時隔10餘年與...

中與巴基斯坦簽協議 「天宮」可望迎來首位外籍航天員

中國空間站即將迎來外籍航天員，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會2月28日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。