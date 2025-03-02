大陸政府促科技業高層減少赴美

大陸政府相關部門，正指示該國頂尖人工智慧企業家和研究人員避免前往美國。當局擔心出國的大陸人工智慧專家，可能會洩漏有關國家進步的機密信息，以及可能被拘留並被用作中美談判的籌碼。

華爾街日報報導，業內人士表示，當局並無直接下達禁令，只是上海、北京和浙江等大陸最大幾個科技中心的當局給出指導意見，要求若非絕對必要，不鼓勵AI和其他戰略敏感產業，例如機器人的企業高層，前往美國及其盟國。

科技業高階主管若選擇出國，必須在出發前呈報旅行計畫，回國後也要向當局簡報行程內容及見了哪些人。

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒，拒絕了今年2月巴黎AI峰會的邀請。另一家AI新創公司的創辦人去年也遵照北京指示，取消計劃中的美國行。

美國和大陸正陷入全球人工智慧競賽， DeepSeek最近推出了人工智慧模型，聲稱可以與DeepSeek日前推出號稱可媲美、甚至超越OpenAI和Google等美國科技巨頭的AI模型，而且成本大幅降低。

大陸國家主席習近平日前主持政治局集體學習時表示，要提高大陸的整體安全水準，包括網路安全和人工智慧領域，「要把維護國家政治安全放在第一位。」