兩岸觀策／川普變局 倚美抗中還能保台？

現在台灣面對的美中台關係，可能是近年來最嚴峻的時刻，西邊是愈來愈逼近的軍事威脅，東邊雖然隔著廣大的太平洋，但川普大帝磨刀霍霍的關稅大刀，也離台灣不遠。賴清德總統說，台灣是棋手，不是棋子，但若無足夠的籌碼和有效應對的謀略，自封棋手，只不過是吹口哨壯膽。

事實上，烏克蘭總統澤倫斯基最近在美國的遭遇就是台灣最好的一面鏡子。川普選擇先和俄羅斯總統普亭談判，主觀上已排除了烏克蘭的棋手角色。川普昨天與澤倫斯基在白宮唇槍舌劍，指責他「拿第三次世界大戰作賭注」，還稱普亭才是想要和平的人，直接把澤倫斯基打入棋子的境遇。

過去三年，澤倫斯基常以民主對抗專制侵略的俄羅斯自詡，以此站穩反抗的道德高地，但如今所謂民主的普世價值在川普面前猶如敝屣，他在意的只有盡快結束戰爭、避免美國繼續陷入泥淖，以及要從烏克蘭礦產中取回美國付出的一切，其他都不重要。

民進黨政府也經常把民主同盟和民主供應鏈掛在嘴上，但川普對於是否將確保中共不會在他任內對台動武，依舊拒絕作出承諾，還強調美國希望與北京保持良好關係。在川普的美中台關係概念裡，沒有民主同盟的成分，只有美國的國家利益，以及顯然他更看重的美中關係。

美國外交事務雜誌引述華府智庫專家卡瓦納與沃海默主張，中共如果入侵台灣但未攻擊美軍基地或軍艦，美國可不派軍隊馳援。他們認為，美中若因台灣發生戰爭，美國可能敗北，即使獲勝，人員與財物損失可能比越戰或二戰嚴重。他們主張確保美國從遠距提供台灣補給與支援。試問，這與烏克蘭過去三年處境有何不同？

至於台積電，他們認為台灣的半導體業不足以構成美國出兵協防理由。中共若控制台灣，西方將切斷對台積電供應關鍵零組件與技術，讓台積電無法運作。台積電落入中共手中當然會干擾供應鏈，但美國早有準備，即在美國本土建設半導體廠，減少對台依賴。那麼台灣是棋手還是棋子？

台美民主同盟不足以依靠，如今看來更是一廂情願，台灣安全不能寄託在潛在的美中代理人戰爭上，務實面對兩岸關係才是解方。但賴政府似乎無視川普上台後的國際變局，在兩岸政策上依舊採取強硬對抗、逐漸脫鉤的策略，完全無法對沖美中台新局產生的地緣政治風險。中共也順勢拉高文攻武嚇，致使台海危機再現。

中共年度對台工作會議不再提「和平」，更無預警在距高屏外海約四十浬處海域進行射擊訓練，並結合共機、共艦執行聯合戰備警巡。我方則繼續用小兩會卡住觀光，擴大封禁與對岸大學交流及學歷採認，並將對取得大陸居住證的台灣民眾納管等等。

美國如何對待「盟友」，烏克蘭只會演示一次。歐亞集團創辦人布雷默說，「如果我是中國，肯定會想要測試川普對於比烏克蘭還要更遠的盟友的支持有多堅定。」賴政府還認為倚美抗中足以保台？