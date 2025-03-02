大陸兩會 經濟目標聚焦

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸全國「兩會」（政協、人大）將分別於3月4日、5日先後啟幕。(新華社)
大陸全國「兩會」（政協、人大）將分別於3月4日、5日先後啟幕。(新華社)

大陸全國「兩會」（政協、人大）將分別於3月4日、5日先後啟幕。今年大陸對外面臨來自川普關稅政策等挑戰，對內得應對景氣下行難題，且也將是十四五規劃收官、啟動十五五規劃的關鍵年分，機構預計兩會將給出更多提振消費的政策舉措。

兩岸政策方面，今年兩會或持續反獨促統基調。據2月26日召開的對台工作會議，政協主席王滬寧強調堅決打擊台獨外，也重申推動兩岸交流合作。值得注意的是，發言指出堅決反對和遏制外部勢力干涉，「鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局」。

2025年大陸經濟工作目標預測
2025年大陸經濟工作目標預測

兩會重頭戲便是大陸國務院總理李強，將在5日人大會議開幕發表的政府工作報告，其中對於大陸今年全年經濟目標的訂定，也牽動政策的方向與力道。

綜合大陸機構與外資機構的預測：國內生產總額（GDP）增長目標維持約「5%」左右，也因為提振經濟加大財政政策力道，財政赤字率預計從3%上調至4%，該數值也是歷史新高。

值得注意的是，因大陸面臨通縮挑戰，今年物價目標特別被提出討論，大陸學界與外資機構認為消費者物價指數（CPI）目標可能從去年的3%，下調至2%。

高盛指出，預計大陸官方在兩會將披露更多刺激消費政策細節，預計政策層面對高科技製造業、房地產業及民營企業仍將維持支持態度。

瑞銀則預計，大陸政府將「提振消費」列為重點工作任務，1月政府已將消費品以舊換新政策擴圍（覆蓋更多家電及消費電子產品），預計兩會時政府會明確將其規模翻倍至3,000億元以上。

此外，去年兩會關鍵字的新質生產力熱度在今年將延續。中金公司表示，去年中央經濟工作會議強調「以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系」，包括AI、綠色能源、無人駕駛、低空經濟、數字經濟、人形機器人、6G等會是科技製造業的重心。

兩會

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