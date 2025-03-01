港媒：中共今年將舉行閱兵 普亭料出席

港媒援引消息人士指出，為紀念二戰勝利八十周年，大陸預計今年下半年會舉行閱兵，屆時俄羅斯總統普亭將前往北京參加。

南華早報1日援引外交消息人士透露指出，大陸預計今年稍晚舉行一次罕見的閱兵式，紀念二戰結束八十週年，知情人士透露，普亭將赴北京參加紀念「九三」勝利日閱兵式。消息人士稱，普亭可能會對大陸進行幾天的訪問，同時他還將參加約在同一時期舉行的上海合作組織年度峰會（今年由大陸主辦）。另有消息稱，普亭此次出訪預計也會到訪大陸其他城市。

另據法廣網日前消息，俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫接受「俄羅斯24」電視台採訪時表示，習近平已接受邀請，將出席五月九日在莫斯科舉行的紀念衛國戰爭勝利八十周年的活動。

近年來習近平與普亭已形成年度互訪的慣例。習近平上周應約與普亭通話時提到，雙方各部門正穩步推進各領域合作，包括開展紀念抗戰和反法西斯戰爭勝利八十周年活動。他還強調中俄關係不受任何第三方影響，「任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行」。

俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭伊古二月廿八日在北京與中共政治局委員兼外長王毅舉行「戰略溝通」，王毅強調，中俄「有責任共同捍衛二戰勝利成果，共同弘揚正確二戰史觀，共同維護世界和平與發展」。