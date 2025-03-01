偷渡泰國40名維吾爾人遣返大陸 時隔10多年與家人團聚

據大陸駐泰國大使館網站消息，2月27日，40名中國籍偷渡人員從泰國遣返到中國大陸，現已全部回到自己家中，時隔10餘年與家人實現團圓。

消息稱，中泰兩國政府均高度重視依法行事、保障人權。正如中方向泰方所表明的那樣，上述中國籍人員所涉罪行僅為非法偷渡，沒有發現其他嚴重罪行，在履行相關法定程序後被釋放回家，這是對這些人合法權益的最好保障。

使館並表示，中國也將進一步為上述人員回歸社會、恢復正常生活提供協助。