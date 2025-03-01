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偷渡泰國40名維吾爾人遣返大陸 時隔10多年與家人團聚

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
40名中國籍偷渡人員從泰國遣返回國，現已全部回到自己家中。圖為部分人員回到家中情況。使館為保護個人隱私和安全，將相關人臉特徵模糊化處理。 陸駐泰使館網站
40名中國籍偷渡人員從泰國遣返回國，現已全部回到自己家中。圖為部分人員回到家中情況。使館為保護個人隱私和安全，將相關人臉特徵模糊化處理。 陸駐泰使館網站

據大陸駐泰國大使館網站消息，2月27日，40名中國籍偷渡人員從泰國遣返到中國大陸，現已全部回到自己家中，時隔10餘年與家人實現團圓。

消息稱，中泰兩國政府均高度重視依法行事、保障人權。正如中方向泰方所表明的那樣，上述中國籍人員所涉罪行僅為非法偷渡，沒有發現其他嚴重罪行，在履行相關法定程序後被釋放回家，這是對這些人合法權益的最好保障。

使館並表示，中國也將進一步為上述人員回歸社會、恢復正常生活提供協助。

使館消息指出，泰國政府此次派員現場見證了有關情況。今後中方將繼續歡迎泰國政府派員實地探訪，了解這些被遣返人員後續生活現況。對於關心中國新疆情況的泰方人士，我們歡迎他們多到新疆走走看看，實地感受新疆的發展變化和新疆人民的幸福生活。

40名中國籍偷渡人員從泰國遣返回國，現已全部回到自己家中。圖為部分人員回到家中情況。使館為保護個人隱私和安全，將相關人臉特徵模糊化處理。 陸駐泰使館網站
40名中國籍偷渡人員從泰國遣返回國，現已全部回到自己家中。圖為部分人員回到家中情況。使館為保護個人隱私和安全，將相關人臉特徵模糊化處理。 陸駐泰使館網站
40名中國籍偷渡人員從泰國遣返回國，現已全部回到自己家中。圖為部分人員回到家中情況。使館為保護個人隱私和安全，將相關人臉特徵模糊化處理。 陸駐泰使館網站
40名中國籍偷渡人員從泰國遣返回國，現已全部回到自己家中。圖為部分人員回到家中情況。使館為保護個人隱私和安全，將相關人臉特徵模糊化處理。 陸駐泰使館網站

偷渡 新疆 泰國 維吾爾

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