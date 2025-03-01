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大陸全國政協3月4日召開 主要議程公布

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議將於2025年3月4日在北京召開。圖為天安門城樓。記者陳政錄／攝影
中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議將於2025年3月4日在北京召開。圖為天安門城樓。記者陳政錄／攝影

3月1日召開的中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會第十次會議決定：中國人民政治協商會議（政協）第十四屆全國委員會第三次會議於2025年3月4日在北京召開。

建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第三次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告。

大陸全國「兩會」即將登場，此前，大陸政協第十四屆全國委員會第三十一次主席會議2月26日在北京召開，大陸全國政協主席王滬寧主持並講話。該會議審議通過政協第十四屆全國委員會第三次會議各次全體會議執行主席和主持人名單，聽取關於政協第十四屆全國委員會第三次會議籌備工作情況的匯報。

王滬寧表示，要認真貫徹落實大陸國家主席習近平關於開好全國兩會的重要指示精神，把牢會議正確政治方向，統籌謀劃、精心組織，發揮政協委員主體作用，提高建言資政和凝聚共識工作水平，把智慧和力量凝聚起來，把信心和力量傳遞出去，確保會議圓滿成功。

北京

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