習近平：堅定維護政權安全、制度安全、意識形態安全

中共中央政治局2月28日上午就「建設更高水平平安中國」進行第十九次集體學習。大陸國家習近平在會上強調，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，在國家更加安全、社會更加有序、治理更加有效、人民更加滿意上持續用力。

「平安中國」出自2021年3月5日，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》，要求統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國

習近平在會上指出，中共黨中央不斷完善國家安全領導體制和法治體系、戰略體系、政策體系，著力提高公共安全治理水平，成功續寫了經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇跡」新篇章。適應形勢任務的發展變化，平安中國建設只能加強，不能削弱。

習近平強調，防範化解各類風險是平安中國建設的重要任務。要把捍衛國家政治安全擺在首位，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。推動公共安全治理模式向事前預防轉型，加強防災減災救災、安全生產、食品藥品安全、網絡安全、人工智能安全等方面工作。

習近平最後強調，黨的領導是平安中國建設的根本保證。要始終堅持中共黨中央對國家安全工作、對政法工作的絕對領導，充分發揮各級黨委在平安建設中總攬全局、協調各方的領導作用。要鍛造忠誠乾淨擔當的新時代政法鐵軍。