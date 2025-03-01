會見蕭依古 習近平稱中俄兩國「百煉成鋼真心朋友」

俄烏戰爭發展引發美國是否「聯俄制中」關注之際，中國國家主席習近平昨天在北京會見俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古。習近平稱中俄是「百煉成鋼的真心朋友」，要不斷深化戰略協作和務實合作。

中國官媒新華社報導，習近平2月28日下午在北京人民大會堂會見蕭依古（Sergei Shoigu）指出，「中俄是山水相連的友好鄰邦，更是百煉成鋼的真心朋友」，並稱中俄各層級要保持密切溝通，弘揚永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的新時代中俄關係精神內核，不斷深化戰略協作和務實合作，助力兩國共同發展振興。

習近平還說，雙方要繼續加強在國際和地區事務中的協調，充分發揮金磚國家和上海合作組織作用，鞏固全球南方團結合作大方向。

報導引述蕭依古表示，俄中關係處於前所未有的高水平，不針對任何第三方。俄中始終相互信任、平等對話，兩國戰略合作符合雙方共同利益。俄方將切實落實兩國元首達成的重要共識，堅定不移加強對中合作，「中方一直積極推動烏克蘭危機（俄烏戰爭）和平解決，俄方對此深表讚賞」。

中國外交部長王毅也會晤了蕭依古，據報導雙方就俄烏戰爭問題深入交換意見。蕭依古介紹了俄美接觸最新情況和俄方立場考慮，表示俄方致力於消除烏克蘭危機（俄烏戰爭）產生的根源，尋求達成永久、公平、可持續的和平方案。王毅表示中方將繼續為勸和促談發揮建設性作用，推動烏克蘭危機的政治解決。