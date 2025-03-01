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加外長關切40名維族被遣返大陸 陸使館：無端抹黑中國，對此強烈不滿

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐加拿大使館對加拿大外長趙美蘭關切40名維吾爾族人遺返，表示強烈不滿。圖為加外長趙美蘭。圖／美聯社
大陸駐加拿大使館對加拿大外長趙美蘭關切40名維吾爾族人遺返，表示強烈不滿。圖為加外長趙美蘭。圖／美聯社

2月27日，加拿大外交部長趙美蘭發表聲明，對40名中國籍偷渡人員從泰國被遣返回中國表達關切。據微信公眾號「中國駐加拿大使館」3月1日消息，中國駐加拿大使館發言人以答記者問方式回應表示，日前，加方就中國和泰國依法正當合作遣返中國偷渡人員說三道四、指手畫腳，散佈不實言論，無端抹黑中國宗教和民族政策，干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對。

泰國日前遣返的是偷渡泰國已在泰國拘押長達11年的40名維吾爾人，這引起包括美國國務卿魯比歐在內的西方國家外交部門的關切與譴責。趙美蘭在聲明中稱，加拿大深切關注今天有 40 名維吾爾難民被強制遣返中國，這使他們面臨遭受酷刑、虐待、鎮壓性監視、任意拘留和強迫勞動的嚴重風險。她並稱，加拿大嚴重關切這違反了泰國根據《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》所承擔的義務。

大陸駐加使館發言人表示，非法移民和偷渡活動是國際公認的違法犯罪行為。中國政府堅決反對任何形式的偷渡活動，依法打擊妨害國（邊）境管理違法犯罪，並積極與相關國家加強國際執法合作，共同應對跨境違法犯罪活動帶來的挑戰。

他表示， 40名中籍偷渡人員從泰國被遣返回國，是依據中泰兩國法律、國際法和國際慣例進行，是雙方合作打擊偷渡等跨境違法犯罪的具體舉措，相關人員的合法權益得到充分保護，無可指摘。同時，中國是法治國家，在司法領域人權保護方面有完善的法律法規和工作機制，成就有目共睹，包括新疆維吾爾族在內的各族人民享有充分的經濟、社會、文化和公民權利及政治權利。

發言人稱，反觀加方自身人權議題成堆，針對黑人和少數族裔的系統性歧視長期存在，原住民、流離失所者權利至今仍得不到保障。中方敦促加方摒棄「雙重標準」，認真反躬自省，把精力放在解決自身人權問題上，停止散佈涉華謊言謬論，避免為中加關係製造障礙。

人權 偷渡 加拿大 維吾爾

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