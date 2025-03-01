俄羅斯最高安全官員訪華談什麼

（德國之聲中文網）據中國官媒新華社報道，2月28日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古。報道稱，“習近平指出，中俄是山水相連的友好鄰邦，更是百煉成鋼的真心朋友”，“雙方各層級要保持密切溝通，全面落實我同普京總統達成的共識”，“雙方要繼續加強在國際和地區事務中的協調”。報道還稱，“紹伊古轉達普京總統對習近平主席的親切問候，表示普京總統高度珍視同習近平主席的真摯友誼和密切聯系”，“俄中關系處於前所未有的高水平，不針對任何第三方”，“俄中始終相互信任”，“中方一直積極推動烏克蘭危機和平解決，俄方對此深表贊賞”。

三個月內第二次訪華的紹伊古在俄羅斯2022年派兵入侵烏克蘭時擔任國防部長，被視為對該決定有影響力的人物。據新華社報道，紹伊古本周五也與中國外交部長王毅舉行了會晤。新華社在報道中說，王毅表示，“在兩國元首戰略引領下，中俄關系將一如既往，穩如泰山，堅如磐石，不可撼動。”

特朗普對俄友好姿態令北京不安

最近，美國總統特朗普突然示好俄羅斯，不僅與普京通話達成”和解“，還在沒有烏克蘭和歐盟參與的情況下與普京達成解決“烏克蘭沖突”的“共識”。分析人士認為，美方立場的大轉變將影響莫斯科與北京的關系，而北京也已經對美俄關系重啟感到不安。

值2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭三周年當天，據中國官媒報道，習近平“應邀”同普京通電話並指出，“中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友”；普京則表示，“發展對華關系是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾”。新華社還在報道中說，“就烏克蘭危機問題最新進展進行及時溝通，是這次通話的一項重要內容。”

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科和北京加強了軍事和貿易關系，盡管中國一直試圖將自己描繪成中立方。中國從未譴責過俄羅斯對烏克蘭的入侵行為，並且避免用“戰爭”一詞，引起歐洲不滿。不過，中國多次表明願意參加烏克蘭重建並發揮建設性作用。今年2月23日，烏克蘭總統澤連斯基表示，希望能夠在烏克蘭恢復和平、未來重建等方面得到中國的幫助，烏方願意與中方為此開展對話。

（法新社等)

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