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香江風情／富豪升中產降 香港新煩惱

聯合報／ 香港特派員李春

香港公布新年度財政預算案後，民間議論紛紛，是因香港面對史上首見財政赤字，又開源沒好藥方，節流爭議有持續，暫未能凝聚社會共識，還有人說「令人憂心」。但緊接預算案出來兩套數據，則顯示香港人身家收入，有富豪升中產降現象，可能隱伏香港新煩惱。

那兩套數據，一個來自港府統計處公布的家庭入息中位數，說去年第四季香港家庭每月入息中位數按年跌百分之一點三。這個數據看似平常，實則暗藏玄機。

港府統計處按季度公布「綜合住戶統計調查按季統計報告」，其中會按家庭的人數不同組合，算出各自的每月入息中位數。香港人可據此看各自組合的入息，看自家是窮是富。港府則是拉高就低，得出一個全港家庭每月入息中位數。

所謂富升中降，說的是中產階級收入下降。可參考背景一是香港的貧困線，以一人住戶計是四千四百港元，全港貧困人口約一百六十五萬。而香港家庭住戶每月收入在二萬二千五百至六萬港元間，就屬於中產家庭。還可參考的是，香港去年第四季就業人口約三三七萬人，每月就業收入中位數約二萬二千港元，整體家庭住戶每月入息中位數則為二萬九千港元，較上季跌七百港元。

另一套數據，是最新的富比士香港富豪榜，榜單除排出香港前五十名富豪及家族外，還計出其總財富一年小幅上升約百分之一點七。這與外間的預期有些落差，因為都認為環境不好，富豪的身家會縮水，誰料卻是增長。

富比士的解釋是，雖然香港經濟去年僅增長百分之二點五，不過中國刺激措施提振投資者情緒下，推動港股恒生指數較去年同期上漲逾三分之一。所以香港五十大富豪總資產，就從去年二九六○億美元微增至三○一○億美元。

所謂富升中降，就由這兩個數據折射。即使外界環境轉差，香港多數頂級富豪仍可用財技和實力，找到財富增加門道。香港是個「兩頭小中間大」的社會，富豪相對總人口少，逾百萬貧困人口相對中產階級少，加上港府扶貧政策多，如公屋及各種補貼，所以香港家庭入息中位數下降，受影響的主要是中產階級。這就難怪，今次預算案後中產抱屈聲音比較響亮。

住戶 香港

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